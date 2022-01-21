ХК "Лада" победил ЦСК ВВС

В матче против ЦСК ВВС "Ладе" удалось открыть счет лишь во втором периоде (Владимир Бобылев). Гости ответили через минуту с небольшим точным броском Кирилла Тагирова — 1:1.
На 36-й минуте Максим Денежкин завершил комбинацию партнеров по звену точным броском — 2:1.
В начале третьего периода Михаил Назаров увеличил счет — 3:1. В дальнейшем счет не изменился — "Лада" одержала пятую подряд.
В составе "Лады" дебютировал Александр Пономарев, играющий за "Ладью".
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