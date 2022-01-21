В Самаре уничтожат более 16 тыс. пар кроссовок

Судебные приставы Самары передали на уничтожение свыше 16 тысяч пар спортивной обуви.

Индивидуальный предприниматель из Самары привез в областную столицу на реализацию свыше 16 тысяч пар кроссовок. Однако товары не имели маркировки средствами идентификации. Уполномоченные органы привлекли мужчину к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ "Производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации".

Рассмотрев материалы дела, суд постановил конфискованные у предпринимателя кроссовки передать на уничтожение. Исполнительное производство, начатое УФССП России по Самарской области, окончено фактическим исполнением.