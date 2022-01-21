В Самаре уничтожат более 16 тыс. пар кроссовок

Судебные приставы Самары передали на уничтожение свыше 16 тысяч пар спортивной обуви.
Индивидуальный предприниматель из Самары привез в областную столицу на реализацию свыше 16 тысяч пар кроссовок. Однако товары не имели маркировки средствами идентификации. Уполномоченные органы привлекли мужчину к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ "Производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации".
Рассмотрев материалы дела, суд постановил конфискованные у предпринимателя кроссовки передать на уничтожение. Исполнительное производство, начатое УФССП России по Самарской области, окончено фактическим исполнением.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.