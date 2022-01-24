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Здравоохранение Общество

Что нужно знать жителям Самарской области о новом списке противопоказаний от вакцинации

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минздрав РФ обновил перечень противопоказаний по вакцинации от коронавируса. Жителям региона нужно внимательно и ответственно отнестись к выбору вакцины, так как каждая имеет собственные противопоказания.

Напомним, жителям Самарской области сегодня доступны четыре вакцины: "КовиВак", "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона". Уточнить наличие конкретного препарата можно на карте вакцинации.

Общими для всех вакцин противопоказаниями стали острые аллергические реакции и тяжелые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки - при них медотвод действует бессрочно. Остальные противопоказания затрагивают лишь часть вакцин либо носят временный характер.

Часть противопоказаний, обозначенных Минздравом, полностью исключают прививку. Это аллергия и тяжелые осложнения после вакцинации, такие как анафилактический шок, судороги, температура тела выше 40 градусов, отек в месте инъекции, гиперчувствительность к компонентам препарата. Тем не менее большинству жителей, которые не имеют противопоказаний, вакцинацию следует проходить обязательно, утверждает руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова.

"В настоящее время считается, что любой организм, который имеет иммунитет, уже защищен. А как мы можем получить иммунитет? Либо мы уже переболели, либо получили вакцину. Вакцинация намного лучше перенесенной болезни, потому что она позволяет нам безболезненно и довольно быстро сформировать иммунитет, чтобы мы оказались защищены в случае встречи нашего организма с инфекцией. К сожалению, могут заболевать и привитые люди, но они будут переносить заболевание в более легком варианте, без тяжелых осложнений. Это именно то, для чего проводится вакцинация", - сообщила она.

Ряд противопоказаний носят временный характер - это  острые инфекционные и неинфекционные, респираторные вирусные заболевания, а также обострение хронических болезней.

"Все противопоказания делятся на три категории: бессрочные, установленные на определенный срок и применение определенных видов вакцин у определенных категорий граждан. Противопоказания устанавливаются вашим врачом в зависимости от анамнеза и вашего состояния на момент прививки", - объясняет главный врач ТГКБ №1 Максим Замулин.

Следует учесть, что не все вакцины подходят для пожилых, не все - для беременных и кормящих матерей, при онкозаболеваниях также выбор вакцины должен быть очень взвешенным. При злокачественных образованиях Минздрав не рекомендует делать прививку "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н" и "Ковиваком". Беременным и кормящим не рекомендуется вакцинация: "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н", "Спутником Лайт", "Спутником М", "Гам-ковид-вак-лио" и "Ковиваком". Пожилым людям старше 60 лет следует отказаться от прививок "Гам-ковид-вак-лио", "Спутником М", "Эпиваккороной-Н" и "Ковиваком".

Кроме того, Минздрав не рекомендует прививаться детям, подросткам и молодым людям до 18 лет. Исключением является вакцинация "Спутником М" - она разрешена детям с 12 и до 18 лет.  Медики по-прежнему уверены, что единственный способ справиться с пандемией и защитить здоровье - вакцинироваться. Главное - выбрать ту прививку, которая подходит лично вам.

"Самым эффективным способом профилактики вирусной инфекции была и остается вакцинация, с целью подготовки иммунной системы к встрече с вирусом. Согласно последним данным совместных исследований ученых Италии и России, "Спутник V" формирует гораздо более эффективный иммунитет, чем другие вакцины, применяемые в мире", - подчеркнул к.м.н., врач-хирург больницы №4 г. Тольятти Сергей Тетюшкин.

Соблюдение данных Минздравом рекомендаций поможет избежать редких побочных эффектов.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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