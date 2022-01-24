В прошлом году вакцинация от бешенства понадобилась более чем семи тысячам самарцев

В прошлом году специфическое лечение с использованием антирабической вакцины было назначено 7198 жителям Самарской области, пострадавшим от контакта с животными. Такие данные приводятся в отчете об эпидситуации по бешенству за 2021 г., опубликованном на сайте территориального управления Роспотребнадзора в понедельник, 24 января.

Комбинированный курс с использованием антирабического иммуноглобулина был назначен в 14,3% случаев (1026 пострадавшим). 571 человек, или 7,9% отказались от проведения иммунизации и 1095 пациентов самовольно прекратили курс вакцинации (15,2%).

Всего за 2021 год по поводу различных повреждений, полученных от животных, в областные учреждения здравоохранения обратился 8251 человек, в том числе 1993 ребенка до 14 лет. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года число пострадавших уменьшилось на 687 человек, или на 7,7% (8938 обратившихся, в том числе детей до 14 лет - 2078).

В структуре пострадавших 96% пришлось на долю домашних животных (собаки и кошки), в том числе известных - 47,4%, неизвестных (безнадзорных) - 48,6%. Удельный вес укусов дикими животными составил 3,5%, сельскохозяйственными - 0,5%.

В прошлом году в регионе отмечен рост заболеваемости бешенством среди животных на 7,5% в сравнении с 2020 годом. Наибольшее количество выявленных случаев бешенства отмечалось в апреле и декабре, когда было зарегистрировано девять и восемь случаев, соответственно. Наименьшая заболеваемость отмечалась в августе-сентябре.

Всего в Самарской области зарегистрировано 57 случаев заболевания бешенством среди животных на территории 23 муниципальных образований. В структуре заболевших животных преобладают домашние - 66,7% или 38 случаев (29 случаев среди собак и девять случаев среди кошек). На долю диких животных приходится 29,8% (16 случаев - лисицы, один - енотовидная собака) и на долю сельскохозяйственных животных - 3,5% (два случая среди КРС).

От повреждений, нанесенных животными с лабораторно установленным диагнозом "бешенство", пострадал 131 человек, что на 27 человек, или на 26% больше, чем в 2020 году.

С 2019 года случаи заболевания бешенством среди людей не регистрировались. Последний случай гидрофобии был зарегистрирован в апреле 2018 года. Заболевание возникло после укуса опасной локализации, нанесенного диким животным (лиса) и закончилось летальным исходом, несмотря на проведенное антирабическое лечение.