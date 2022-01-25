Хоккейная "Лада" обыграла "Дизель"

В понедельник, 24 января, ХК "Лада" на домашнем льду одержал победу над пензенским "Дизелем".

Уже к середине первого периода Максим Денежкин, Владислав Червоненко и Станислав Альшевский забросили в ворота "Дизеля" три шайбы — 3:0.

На 32-й минуте Алексей Дробин сократил счет, добив шайбу после собственного броска — 3:1.

В дебюте третьего периода Денис Горбунов (в меньшинстве) сократил счет до минимума. На 48-й минуте Антон Ковалев сравнял счет — 3:3.

На 53-й минуте Денежкин реализовал большинство, забросив свою вторую в матче шайбу — 4:3.

В концовке гости заменили голкипера полевым игроком, но уйти от поражения не смогли.

Тольяттинцы победой поздравили своего главного тренера Валерия Белова, которому в день матча исполнилось 55 лет.