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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров встретился с корпусом общественных наблюдателей Чапаевска

ЧАПАЕВСК. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 января, губернатор Дмитрий Азаров встретился в Чапаевске с корпусом общественных наблюдателей, работавших на избирательной кампании 2021 года. Глава региона обсудил с активными жителями города вопросы взаимодействия общественников с властями различного уровня, предложив им активнее участвовать в контроле за реализацией общественно-значимых проектов, в том числе национальных проектов.

Общественные наблюдатели — активные и инициативные граждане, которые следят за проведением выборов и работой избирательных комиссий, предварительно пройдя обучение под патронатом региональной Общественной палаты. Такой независимый контроль со стороны общественников осуществлялся в Самарской области и в прошлом году, во время проведения сентябрьских выборов. Глава региона поблагодарил земляков за неравнодушное отношение к избирательному процессу.

"Все вы провели большую работу по наблюдению на выборах. Благодаря, конечно, и общественному наблюдению выборы в Чапаевске и на территории всего региона прошли без значительных нарушений, уж точно без тех, которые влияли на результат. Ваша работа крайне важна для нашего общества и государства, для укрепления демократических институтов страны", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Координатор наблюдателей в Чапаевске Татьяна Перепечаева, учитель истории и обществознания, рассказала о том, как велась работа на выборах 2021 года: "За последние годы в нашем городе сформировалось целое сообщество наблюдателей из 120-130 человек, и мы подошли к выборам прошлого года целой профессиональной командой. Были и провокации, и жалобы, и претензии — мы реагировали, весь избирательный процесс сохраняли в правовом русле".

Глава региона предложил общественникам расширять сотрудничество и сферу взаимодействия, не ограничиваясь исключительно выборами. Так, Дмитрий Азаров считает, что неравнодушные граждане могут участвовать в контроле за ходом реализации национальных проектов в Самарской области, которые затрагивают все ключевые сферы деятельности.

"Вы люди занятые, у вас есть свои текущие дела, но люди вы небезразличные к тому, что происходит в стране и в городе. Поэтому обращаюсь к вам с этим предложением. Хотел бы на вас в этой работе опираться. Давайте вместе подумаем, как нам вместе это организовать. Понимаю, что не все специалисты, например, в сфере благоустройства или строительства дорог, поэтому готовы в помощь вам привлекать экспертов", — сказал Дмитрий Азаров.

Общественники предложение Дмитрия Азарова поддержали. "Город активно развивается, но есть много вопросов, в которых гражданам нужно участвовать, чтобы лично своими глазами видеть, что и как делается", — отметила Татьяна Перепечаева.

Елена Баканова, которая входит в общественный совет микрорайона "Центральный", поделилась своим опытом независимого общественного мониторинга. Вместе с другими жителями города она инспектируют работы по модернизации и обновлению материально-технической базы образовательных учреждений по нацпроекту "Образование".

"Общественный мониторинг — это новое в городе и в стране, у нас еще нет такого серьезного опыта. Сами мы простые жители и не разбираемся в новых технологиях, в специализированных вопросах. Хотелось бы, чтобы проводилось обучение: как все должно быть, какие требования должны предъявляться", — озвучила предложение Елена Баканова.

Губернатор отметил готовность организовать обучение наблюдателей: "Конечно, такое обучение нужно, будем делать, привлекать экспертов".

Надежда Новикова рассказала об общественном контроле в сфере благоустройства: "Я тоже не эксперт, оцениваю как простой житель. Но наша группа жителей — наблюдателей обращается в администрацию при необходимости за разъяснениями, к строителям. Когда после твоих замечаний подрядчики устраняют недочеты, понимаешь, что в этой работе по мониторингу есть толк. Даже гордость появляется, что есть результат, польза для всех жителей".

Надежда Горшкова, продолжая разговор о неравнодушных и активных жителях, подняла тему добровольчества и волонтерства. "Волонтеры нашего молодежного центра "Выбор" активно помогают пожилым гражданам. Это как помощь в решении бытовых проблем, так и общение по телефону. Сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, это особенно важно", — сказала Надежда Горшкова.

Губернатор обратил внимание, что в Чапаевске процент вакцинацинированных жителей ниже среднеобластных показателей, особенно среди старшего поколения.

"Значит, недостаточно уделяем этому внимания, недостаточно объясняем, не всегда терпеливы в разъяснениях. Нужно усилия здесь объединить, в том числе, и волонтеров, чтобы с этой задачей справляться", — подчеркнул губернатор.

Поводя итоги общения, Дмитрий Азаров отметил, что область взаимодействия властей с корпусом общественных наблюдателей и значимость их участия в жизни города будут значительно расширены. Это как контроль за реализацией национальных проектов и региональных программ, так и другие социально-значимые мероприятия. "Нам надо будет продумать систему, определиться с функционалом", — сказал Дмитрий Азаров, поручив проработку этих вопросов представителям регионального правительства.

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