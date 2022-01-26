Дмитрий Азаров встретился с корпусом общественных наблюдателей Чапаевска

В среду, 26 января, губернатор Дмитрий Азаров встретился в Чапаевске с корпусом общественных наблюдателей, работавших на избирательной кампании 2021 года. Глава региона обсудил с активными жителями города вопросы взаимодействия общественников с властями различного уровня, предложив им активнее участвовать в контроле за реализацией общественно-значимых проектов, в том числе национальных проектов.
Общественные наблюдатели — активные и инициативные граждане, которые следят за проведением выборов и работой избирательных комиссий, предварительно пройдя обучение под патронатом региональной Общественной палаты. Такой независимый контроль со стороны общественников осуществлялся в Самарской области и в прошлом году, во время проведения сентябрьских выборов. Глава региона поблагодарил земляков за неравнодушное отношение к избирательному процессу.
"Все вы провели большую работу по наблюдению на выборах. Благодаря, конечно, и общественному наблюдению выборы в Чапаевске и на территории всего региона прошли без значительных нарушений, уж точно без тех, которые влияли на результат. Ваша работа крайне важна для нашего общества и государства, для укрепления демократических институтов страны", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Координатор наблюдателей в Чапаевске Татьяна Перепечаева, учитель истории и обществознания, рассказала о том, как велась работа на выборах 2021 года: "За последние годы в нашем городе сформировалось целое сообщество наблюдателей из 120-130 человек, и мы подошли к выборам прошлого года целой профессиональной командой. Были и провокации, и жалобы, и претензии — мы реагировали, весь избирательный процесс сохраняли в правовом русле".
Глава региона предложил общественникам расширять сотрудничество и сферу взаимодействия, не ограничиваясь исключительно выборами. Так, Дмитрий Азаров считает, что неравнодушные граждане могут участвовать в контроле за ходом реализации национальных проектов в Самарской области, которые затрагивают все ключевые сферы деятельности.
"Вы люди занятые, у вас есть свои текущие дела, но люди вы небезразличные к тому, что происходит в стране и в городе. Поэтому обращаюсь к вам с этим предложением. Хотел бы на вас в этой работе опираться. Давайте вместе подумаем, как нам вместе это организовать. Понимаю, что не все специалисты, например, в сфере благоустройства или строительства дорог, поэтому готовы в помощь вам привлекать экспертов", — сказал Дмитрий Азаров.
Общественники предложение Дмитрия Азарова поддержали. "Город активно развивается, но есть много вопросов, в которых гражданам нужно участвовать, чтобы лично своими глазами видеть, что и как делается", — отметила Татьяна Перепечаева.
Елена Баканова, которая входит в общественный совет микрорайона "Центральный", поделилась своим опытом независимого общественного мониторинга. Вместе с другими жителями города она инспектируют работы по модернизации и обновлению материально-технической базы образовательных учреждений по нацпроекту "Образование".
"Общественный мониторинг — это новое в городе и в стране, у нас еще нет такого серьезного опыта. Сами мы простые жители и не разбираемся в новых технологиях, в специализированных вопросах. Хотелось бы, чтобы проводилось обучение: как все должно быть, какие требования должны предъявляться", — озвучила предложение Елена Баканова.
Губернатор отметил готовность организовать обучение наблюдателей: "Конечно, такое обучение нужно, будем делать, привлекать экспертов".
Надежда Новикова рассказала об общественном контроле в сфере благоустройства: "Я тоже не эксперт, оцениваю как простой житель. Но наша группа жителей — наблюдателей обращается в администрацию при необходимости за разъяснениями, к строителям. Когда после твоих замечаний подрядчики устраняют недочеты, понимаешь, что в этой работе по мониторингу есть толк. Даже гордость появляется, что есть результат, польза для всех жителей".
Надежда Горшкова, продолжая разговор о неравнодушных и активных жителях, подняла тему добровольчества и волонтерства. "Волонтеры нашего молодежного центра "Выбор" активно помогают пожилым гражданам. Это как помощь в решении бытовых проблем, так и общение по телефону. Сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, это особенно важно", — сказала Надежда Горшкова.
Губернатор обратил внимание, что в Чапаевске процент вакцинацинированных жителей ниже среднеобластных показателей, особенно среди старшего поколения.
"Значит, недостаточно уделяем этому внимания, недостаточно объясняем, не всегда терпеливы в разъяснениях. Нужно усилия здесь объединить, в том числе, и волонтеров, чтобы с этой задачей справляться", — подчеркнул губернатор.
Поводя итоги общения, Дмитрий Азаров отметил, что область взаимодействия властей с корпусом общественных наблюдателей и значимость их участия в жизни города будут значительно расширены. Это как контроль за реализацией национальных проектов и региональных программ, так и другие социально-значимые мероприятия. "Нам надо будет продумать систему, определиться с функционалом", — сказал Дмитрий Азаров, поручив проработку этих вопросов представителям регионального правительства.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно