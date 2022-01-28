"Ладья" вновь обыграла "Чайку"

В четверг, 27 января, в повторной встрече "Ладья" вновь обыграла нижегородскую "Чайку", сообщает пресс-служба автозаводцев.
Гости открыли счет в концовке стартового периода, когда Иван Мурашов при игре в меньшинстве убежал к воротам Максима Майорова и точно бросил — 0:1.
Во второй половине второго периода тольяттинцы прибавили, и смогли сначала сравнять счет (Артем Якутов), а затем и выйти вперед — 2:1 после броска Александра Захарина.
В третьем периоде Якутов и Дмитрий Иванов установили окончательный счет — 4:1 победа "Ладьи".
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