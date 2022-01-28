Жители Самарской области выбрали 18 населенных пунктов, где в 2022 г. появится мобильная связь и интернет стандарта 4G

В Самарской области 18 населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек в 2022 г. подключат к высокоскоростному интернету и мобильной связи стандарта 4G (LTE) в рамках реализации программы "Устранение цифрового неравенства 2.0" федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".
Базовые станции подключаются преимущественно по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. В развитии цифровизации Самарской области, в том числе, заключается стратегия лидерства, сформированная по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона.
Перечень населенных пунктов был составлен на основе выбора жителей Самарской области, которые приняли участие в онлайн голосовании через платформу обратной связи портала Госуслуг осенью прошлого года. Также учитывались голоса, полученные Минцифрой РФ на их почтовый адрес. Голосование завершилось 15 ноября.
С перечнем населенных пунктов, набравших наибольшее количество голосов по Самарской области, где в текущем году появится связь стандарта 4G можно, познакомиться тут.
"Благодаря реализации программы "Устранение цифрового неравенства 2.0" в прошлом году более 18 тыс. жителей сел и деревень Самарской области получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, совершать звонки и обмениваться сообщениями (СМС). Программа дает возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных. Это позволит обеспечить в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всю территорию Самарской области, каждый населенный пункт", — считает заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.
Голосование на портале Госуслуг по выбору населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек, где необходимо повести высокоскоростной интернет и мобильную связь, будет проводиться ежегодно до 2030 года.
Программа устранения цифрового неравенства 2.0 реализуется в регионе компанией "Ростелеком" совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области.
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.