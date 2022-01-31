Оперативный штаб: нужно быть готовыми к госпитализации детей

В понедельник, 31 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По сообщению руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, эпидемиологическая обстановка остается крайне напряженной, фиксируется рост числа ежедневно выявляемых случаев инфицирования COVID-19. За минувшие сутки подтверждено 2478 случаев заболевания, за неделю произошел рост в 2,4 раза. В 12 муниципальных образованиях области показатель заболеваемости выше среднеобластного (689,18 на 100 тысяч населения), из них наибольший — в г. о. Кинель (1229,79 на 100 тысяч населения).

Увеличение числа заболевших коснулось всех возрастных групп, наибольшие показатели на 100 тысяч населения по возрастам — среди школьников в возрасте 7-14 лет, 15-17 лет, а также среди жителей 30-49 лет.

Наибольший рост инфицирования по-прежнему отмечается в учреждениях сферы услуг, больше заболевших становится сфере образования, среди сотрудников офисов, в системе общественного питания.

Кроме того, за прошедшую четвертую неделю 2022 года зафиксирован беспрецедентный уровень заболеваемости ОРВИ за все время наблюдения — больше 42,5 тыс. случаев. К предыдущей, третьей, неделе — это рост на 83%. В ходе мониторинга циркуляции вирусов на этой неделе зафиксированы грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции. Кроме того, как сообщила Светлана Архипова, в области подтверждены уже 154 случая "омикрона".

Работодателям настоятельно рекомендуется усилить контроль за соблюдением противоэпидемического режима внутри трудовых коллективов, всех санитарно-противоэпидемических мер, уделив внимание переводу части коллектива на удаленный режим, вопросам вакцинации и ревакцинации сотрудников.

Учитывая рост домашних очагов заболеваемости, всех граждан просят быть максимально внимательными к соблюдению индивидуальной профилактики (мытье рук, уборка жилых помещений, проветривание). Специалисты регионального Роспотребнадзора выступают за ужесточение контроля исполнения действующих санитарных ограничений, в том числе при проведении культурно-массовых мероприятий.

"Очень не хотелось бы принимать решения о приостановлении деятельности учреждений культуры. Все в руках самих учреждений, поэтому санитарная обработка, входной контроль, все необходимые предписанные меры должны соблюдаться", — подчеркнул губернатор и поручил проверить, везде ли в учреждениях культуры осуществляется входная термометрия, а также перенести большие выставки и премьеры, чтобы не вызывать дополнительного ажиотажа и большого скопления людей в театрах, музеях и выставочных залах.

Нагрузка на систему здравоохранения возросла в 5 раз, отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Значительно увеличилось число амбулаторных пациентов, есть небольшой рост числа госпитализаций.

Развертывать дополнительные места для взрослых пациентов за неделю не потребовалось. Однако участились случаи заболевания детей COVID-19: в регионе — в 4 раза. Соответственно, потребовалось расширение детского коечного фонда в 2,5 раза. В дальнейшем, если потребуются дополнительные мощности, под эти цели будут использоваться "взрослые" места в Тольяттинской городской больнице № 5 и больнице им. В. Д. Середавина. Кратно возросла нагрузка на педиатрическое звено.

"Мы должны быть готовы к госпитализации детей. Еще раз пересмотрите планы по всем учреждениям всех муниципалитетов Самарской области, примите все необходимые меры. Отнеситесь к этому очень внимательно. Все переживают за здоровье близких, но за здоровье детей переживают как ни за кого. Дети — самое дорогое, что у каждого человека есть. В случае необходимости инициируйте дополнительные меры", — поставил задачу главе регионального минздрава Губернатор, отметив, что столь значительный рост заболеваемости среди детей объясняется прежде всего незащищенностью этой категории от новой коронавирусной инфекции.

По сообщению руководителя ведомства, в настоящее время в области привито 53% населения: прививку первым компонентом сделали 1 млн 673 тысячи 117 человек, это 82,4% от плана. Повторно вакцинировано 44,5% жителей от планового количества — это недостаточный охват, подчеркнул Армен Бенян. Среди жителей старшего поколения в регионе привито 66,8%. Планового охвата вакцинацией граждан в возрасте 60+ достиг только Камышлинский район, еще в двух муниципалитетах — Елховский и Алексеевский районы — показатели выше 98%. От гриппа привито 71,9% населения от планового охвата.

Также министр здравоохранения отметил почти трехкратный рост обращений в единый контакт-центр: за 4-ю неделю было почти 35 тысяч звонков, тогда как на предыдущей неделе — 13 тысяч. Среднее время ожидания ответа составило почти 2 минуты. К работе в колл-центрах и регистратурах медучреждений привлечены студенты-волонтеры — более 3000 человек.

Учитывая складывающуюся эпидемиологическую обстановку, региональный штаб одобрил ряд решений. Обучение в школах губернии продолжится в очной форме, но, в случае ухудшения эпидситуации в конкретном муниципалитете или учебном учреждении решение о локальном карантине будет приниматься муниципальным штабом. С 1 февраля в течение двух недель дети и подростки в возрасте до 18 лет не смогут посещать учреждения культуры. Также с 1 февраля пансионаты и детские дома Самарской области переводятся в режим обсервации. Сотрудники этих учреждений будут работать по вахтовой системе — по 14 дней. Все необходимые выплаты коллективам будут произведены.