Около 26 тысяч "тигров" страхуют свою жизнь в группе банка "Открытие"

В ночь с 31 января на 1 февраля по китайскому гороскопу наступил год Черного Водяного Тигра. СК "Росгосстрах Жизнь" (входит в финансовую группу банка "Открытие"), по традиции, решила выяснить, сколько клиентов, родившихся в год Тигра по восточному гороскопу, застраховано в компании и как они инвестируют.

Согласно данным страховщика, клиенты, которые родились в год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998) обладают привычкой к накопительству и приумножению своих средств. Они занимают второе место после "быков" (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1999) по количеству клиентов, застраховавших свою жизнь в СК "Росгосстрах Жизнь". Интересно, что женщины-"тигрицы" (58%) чаще, чем мужчины-"тигры" (42%), оформляют инвестиционно-накопительные продукты.

Подавляющее большинство (70%) "тигров" предпочитают вкладывать свои средства в продукты инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) на 5-летний срок. Однако женщины выбирают в основном единовременные взносы (70%) с целью инвестирования, тогда как мужчины - одинаково единовременные (50%) и ежегодные (50%) взносы. Самая популярная стратегия у "тигров" - "Лидеры сектора", состоящая из акций таких известных компаний, как BP, Adidas, Twitter, Volkswagen и других.

В накопительном страховании жизни (НСЖ) женщины чаще всего оформляют договоры с ежегодными взносами на пять лет, а мужчины на более длительный срок - семь лет с ежегодными взносами.

В основном "тигры" - и мужчины, и женщины - вкладывают деньги в НСЖ в среднем возрасте: в 48 лет (41%) и в 36 лет (32%), а в ИСЖ постарше - женщины в 60 лет (44%) и в 48 лет (35%), а мужчины в 72 года (41%) и 60 лет (31%).

В топ-10 регионов, где живут представители этого знака - клиенты группы "Открытие", входят Москва и Московская область (19%), Ханты-Мансийский автономный округ (16%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), Пермский край (7%), Новосибирская (6%), Свердловская (5%), Тюменская (4%), Ульяновская области (3%), Краснодарский (3%) и Красноярский края (3%).