Около 26 тысяч "тигров" страхуют свою жизнь в группе банка "Открытие"

В ночь с 31 января на 1 февраля по китайскому гороскопу наступил год Черного Водяного Тигра. СК "Росгосстрах Жизнь" (входит в финансовую группу банка "Открытие"), по традиции, решила выяснить, сколько клиентов, родившихся в год Тигра по восточному гороскопу, застраховано в компании и как они инвестируют.
Согласно данным страховщика, клиенты, которые родились в год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998) обладают привычкой к накопительству и приумножению своих средств. Они занимают второе место после "быков" (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1999) по количеству клиентов, застраховавших свою жизнь в СК "Росгосстрах Жизнь". Интересно, что женщины-"тигрицы" (58%) чаще, чем мужчины-"тигры" (42%), оформляют инвестиционно-накопительные продукты.
Подавляющее большинство (70%) "тигров" предпочитают вкладывать свои средства в продукты инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) на 5-летний срок. Однако женщины выбирают в основном единовременные взносы (70%) с целью инвестирования, тогда как мужчины - одинаково единовременные (50%) и ежегодные (50%) взносы. Самая популярная стратегия у "тигров" - "Лидеры сектора", состоящая из акций таких известных компаний, как BP, Adidas, Twitter, Volkswagen и других.
В накопительном страховании жизни (НСЖ) женщины чаще всего оформляют договоры с ежегодными взносами на пять лет, а мужчины на более длительный срок - семь лет с ежегодными взносами.
В основном "тигры" - и мужчины, и женщины - вкладывают деньги в НСЖ в среднем возрасте: в 48 лет (41%) и в 36 лет (32%), а в ИСЖ постарше - женщины в 60 лет (44%) и в 48 лет (35%), а мужчины в 72 года (41%) и 60 лет (31%).
В топ-10 регионов, где живут представители этого знака - клиенты группы "Открытие", входят Москва и Московская область (19%), Ханты-Мансийский автономный округ (16%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), Пермский край (7%), Новосибирская (6%), Свердловская (5%), Тюменская (4%), Ульяновская области (3%), Краснодарский (3%) и Красноярский края (3%).
ООО СК "Росгосстрах Жизнь" - дочерняя компания ПАО СК "Росгосстрах", входящая в группу банка "Открытие", акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.rgsl.ru
ПАО СК "Росгосстрах" - флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие". На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система "Росгосстрах" отметила 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.