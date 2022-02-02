В чем интерес ФНС: налоговики странно участвуют в банкротстве "Автозаводстроя"

В Арбитражном суде Самарской области продолжается рассмотрение скандального дела тольяттинского ООО "Автозаводстрой". Источники, знакомые с ситуацией, говорят о странном поведении в процессе представителей регионального управления Федеральной налоговой службы.

Напомним, в 2016 году "Автозаводстрой" был признан банкротом. Конкурсный управляющий Александр Лбов обратился в арбитраж с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании контролировавших ее лиц: Игоря Кадырова, Натальи Алексеевой, ООО "Валео Сервис" и АО "Тольяттихимбанк" (бывший руководитель ТХБ Александр Попов в июне прошлого года был признан виновным в покушении на дачу взятки судье Верховного Суда РФ и получил семь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей).

Свою позицию по субсидиарной ответственности конкурсный управляющий "Автозаводстроя" строил на том, что, имея признаки неплатежеспособности, контролирующие должника лица произвели отчуждение единственного ликвидного имущества - производственного комплекса на ул. Борковской, 17 в Тольятти, строившегося "Автозаводстроем" для "Валео Сервиса" - по цене более чем вдвое ниже рыночной стоимости. При этом получение арендной платы от "Валео Сервис" в течение всего пяти лет полностью перекрывало бы долги "Автозаводстроя".

Интересна в споре о субсидиарке позиция налогового органа, являющегося кредитором "Автозаводстроя" на сумму более 54 млн рублей. С самого начала процедуры банкротства, с октября 2015 года, ФНС активно участвовала в разбирательстве. Но с мая 2021 года участие налоговиков в рамках обособленного спора о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности прекратилось.

Априори предполагается, что у налогового органа имеется прямая заинтересованность в установлении фактических обстоятельств дела для защиты интересов государства и свершения правосудия. Такая логика предполагает прямое участие представителей ФНС в заключительных и ключевых судебных заседаниях. Однако налоговый орган не только не представил имеющуюся исключительно у него информацию, необходимую для справедливого разрешения спора, но и по непонятным причинам самоустранился из него. В результате конкурсный управляющий лишился огромного пласта данных, имеющих важнейшее значение для дела, говорит источник.

Аналогична ситуация, по словам собеседника, и со спором о признании недействительными сделок по "продаже" имущества "Автозаводстроя". В рамках данного спора у налогового органа была возможность обратиться в суд с заявлением о проведении судебной оценочной экспертизы для установления действительной рыночной стоимости отчужденного имущества.

Ответчики по обоим спорам, АО "Тольяттихимбанк" и ООО "Валео Сервис", являются платежеспособными организациями и в случае удовлетворения требований конкурсного управляющего каждое из этих юридических лиц имеет возможность выплатить присужденное судом.

При этом, согласно выводам проведенной внесудебной экспертизы, стоимость отчужденного производственного комплекса примерно равна сумме требований всех кредиторов "Автозаводстроя", которые составляют более 1,7 млрд рублей. А продан он был за сумму около 400 млн рублей. Иными словами, при удовлетворении требований конкурсного управляющего, требования кредиторов могли быть полностью погашены, а государство получило бы дополнительные налоги на десятки миллионов. И даже это обстоятельство не послужило налоговикам стимулом к совершению необходимых (обязательных в данном случае) процессуальных действий.

"Анализируя действия ФНС, можно сделать вывод, что, во-первых, причины отказа в участии рассмотрения данных споров как минимум алогичны, а во-вторых, прослеживается некая заинтересованность налогового органа по обоим указанным выше обособленным спорам", - делится мнением источник.

Также важно, что приказ ФНС от 14 октября 2016 г. "Об организации работы по представлению интересов налоговых органов в судах" прямо предписывает обязательное участие специалистов региональных управлений ведомства в судах с суммами требований по налогам свыше 30 млн рублей. Более того, тот же приказ предусматривает обязательное представление в правовое управление ФНС информации о судебных спорах с участием контрагентов зарубежных стран с применением концепции конечного бенефициара. А "Валео Сервис" - "дочка" французской группы Valeo.

Однако в деле о банкротстве "Автозаводстроя" этого не произошло, государство в нем продолжила представлять Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Самарской области, специалисты которой, согласно приведенному приказу, должны были передать весь пакет документов в УФНС.

Источник говорит и о странном поведении С.В.Лисенкова, представляющего инспекцию в суде. По словам участников процесса, перед заседанием, на котором рассматривалось ходатайство кредиторов о проведении экспертизы стоимости отчужденных активов, Лисенков сообщал о намерении его поддержать, что логично, если он действует в интересах государства. Однако он покинул заседание в самом начале, сразу после ознакомления с правами и обязанностями.

"Речь идет о сумме более 54 млн рублей. Кроме того, дело очень скандальное. Сомневаюсь, что руководитель регионального УФНС не отслеживает его. И, возможно, начальник управления знает ответ на вопрос о причинах столь лояльного отношения к кредитору и связанным с ним лицам. Если нет, то самое время задать этот вопрос подчиненным", - комментирует собеседник.

На запрос редакции в УФНС по Самарской области на момент публикации не ответили.

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