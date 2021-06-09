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Преступления Происшествия

Глава Тольяттихимбанка получил реальный срок и штраф в 0,5 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 июня, в Центральном районном суде Тольятти был вынесен приговор по делу экс-председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. Он был признан виновным в покушении на дачу взятки судье Верховного Суда РФ и получил семь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Также он лишен права заниматься банковской деятельностью на три года.

Фото: Архив «ВН»

Решение суда пока не вступило в законную силу.

По данным следствия, которые легли в основу приговора, Попов через посредника намеревался передать $2 млн судье Верховного Суда, которому будет поручено рассмотрение кассационной жалобы по спору Тольяттиазота (Тольяттихимбанк на 100% принадлежит экс-вице-президенту ТоАЗа Сергею Махлаю) с налоговой. Еще в 2012 г. фискалы выявили на ТоАЗе недоимку по налогам за 2010 год. Вместе с пенями сумма, которую налоговики требовали с предприятия, превышала 700 млн рублей.

Попов был задержан в аэропорту Внуково 31 мая 2019 года. В рамках следствия в целях обеспечения исполнения возможного приговора суда был наложен арест на 293 земельных участка, принадлежащих Попову.

Эпизод с попыткой подкупа судьи был выявлен в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье об организации преступного сообщества, возбужденного Следственным комитетом 16 мая 2019 года.

В СК официально заявляли, что расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных  ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, пп. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем; мошенничество; уклонение от уплаты налогов). Преступления инкриминировались Владимиру и Сергею Махлаям, Эндрю Циви, Александру Макарову, Евгению Королеву, Александру Коренченко, Александру Попову, Ольге Камашевой, Алексею Виноградову, Ксении Балашовой, Андрею Мизгиреву, Людмиле Милосердовой и другим их соучастникам.

По версии следствия, в 2002-2004 годах они в группе с иными неустановленными лицами вошли в состав созданного в 1997 г. преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Махлаем. Его целью стало систематическое завладение путем мошенничества чужим имуществом (принадлежащим ОАО "Тольяттиазот" и другим лицам) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в целях личного обогащения.

По данным следствия, в 2005-2009 годах злоумышленники приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО "ТольяттиАзот" объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 году уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн руб., подлежащих уплате ООО "Родничок" и ООО "Контаз", в 2009-2010 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО "ТольяттиАзот" земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн рублей.

Напомним, в 2019 году суд Комсомольского района Тольятти заочно приговорил экс-президента ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Владимира Махлая и его сына Сергея, тогда занимавшего пост вице-президента компании, к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Экс-гендиректор завода Евгений Королев получил восемь с половиной лет колонии.

Их признали виновными в том, что с ноября 2007 по март 2012 года они похитили весь произведенный Тольяттиазотом аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Ущерб был оценен в 85 млрд рублей.

Для этого в Тольяттихимбанке были открыты расчетные и валютные счета ОАО "Тольяттиазот", на которые поступала выручка от продажи продукции швейцарской офшорной компании Nitrochem Distribution AG, возглавляемой Беатом Рупрехтом и принадлежащей Ameropa AG Андреаса Циви. Рупрехту суд Комсомольсокго района Тольятти  дал восемь с половиной лет, а Циви - девять.

Суд также обязал возместить нанесенный Тольяттиазоту ущерб. 77,3 млрд руб. должен получить сам завод, а его миноритарный акционер ОХК "Уралхим" - 10,3 млрд рублей.

Гид потребителя

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