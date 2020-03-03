Компанию Игоря Кадырова заподозрили в преднамеренном банкротстве

Как стало известно "Волга Ньюс", арест на имущество ООО "Джей Ви Системз" наложен в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) АО "Промышленное строительство" (до середины 2015 г. ОАО "Автозаводстрой" — прим. ВН).

По информации издания, уголовное дело в отношении неустановленных лиц было возбуждено еще летом прошлого года. По версии следствия, в период с 2013 по 2015 гг. Неустановленные лица из числа руководства АО "Промышленное строительство" "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, вывело активы" компании, гарантировавшие ее платежеспособность, путем заключения договора подряда "на крайне невыгодных условиях".

Именно это, как предполагает следствие, могло стать причиной дальнейшего банкротства общества. Сумма ущерба была оценена следствием в 2,25 млн рублей.

Генеральным директором общества в указанный период, по информации ИАС Seldon Basis, являлся Игорь Кадыров. Договор подряда, легший в основу уголовного дела, был заключен АО "Промышленное строительство" с ООО "Джей Ви Системз". В рамках этого договора АО "Промышленное строительство" взяло на себя обязательства по по строительству для "Джей Ви Системз" завода по производству машинокомплектов мощностью 120 тыс. Штук в год на территории ОЭЗ ППТ "Тольятти".

Так, по информации Волга Ньюс, договор был заключен на 1,46 млрд рублей. При этом, согласно сводному сметному расчету, являющемуся приложением к договору, стоимость строительства с учетом НДС была оценена в 2,35 млрд рублей.

Для выполнения условий договора подрядчик — АО "Промышленное строительство" — привлекал кредитные средства — в том числе, у ПАО Банк ВТБ. Обязательства по этим кредитам выполнены не были.

В итоге в июне 2016 г. АО "Промышленное строительство" было признано банкротом. В настоящее время в отношении компании введена процедура конкурсного производства. Среди кредиторов, требования которых обеспечены залогом, ПАО "Сбербанк России" (303,59 млн руб.), АО "Глобэксбанк" (теперь "Связь-Банк, около 600 млн) и ООО "Автозаводстрой" (157,06 млн). Также в числе крупнейших кредиторов должника ООО "Виктор и Ко Мега Парк", размер требований которого составляет 362,4 млн рублей.

Общий объем требований кредиторов к АО "Промышленное строительство" превышает 1,7 млрд рублей.

Прежде входившее в состав собственников АО "Промышленное строительство" и подконтрольное тем же лицам ООО "Автозаводстрой" в настоящее время также находится в процедуре банкротства (стартовала в 2016 г.). Кстати, у обеих компаний имеются долги и по обязательным платежам — перед налоговой службой — суммы их составляют 6,7 млн и свыше 50 млн руб. соответственно.

Среди крупных кредиторов "Автозаводстроя" также присутствует "Глобэксбанк" (теперь "Связь-Банк) с суммой требований в 280 млн руб. и ООО "Виктор и Ко Мега Парк" (362,4 млн). Суммарный размер требований кредиторов должника составляет 756,78 млн рублей.

Кстати, именно на эту сумму конкурсный управляющий "Автозаводстроя" пытается привлечь к ответственности ее бывшего руководителя Игоря Кадырова и еще ряд лиц. Суть претензий конкурсного управляющего в том, что принадлежащие "Автозаводстрою" объекты недвижимости были отчуждены путем ряда сделок в пользу ООО "Валео Сервис".

Так, согласно ходатайству конкурсного управляющего, изначально восемь зданий общей площадью 6,6 тыс. кв. м, два нежилых помещения (10,3 тыс. кв. м) и земельный участок (58 тыс. кв. м) были проданы в мае 2015 г. некому АО "Ангар" за 430 млн рублей. Спустя месяц АО "Ангар" продало это имущество ООО "Райз" за 432,1 млн рублей. Примечательно, что ООО "Райз" было зарегистрировано за 10 дней до совершения этой сделки, и спустя менее пяти мясяцев после нее оно продало все указанное имущество ООО "Валео Сервис" за 380,1 млн руб., после чего обанкротилось.

При этом ООО "Валео Сервис" являлось арендатором спорного имущества еще до его продажи. Французская группа Valeo — крупный поставщик и производитель автокомпонентов. В 2012 г. группа запустила производство в Тольятти. Как раз эту производственную площадку и возводил "Автозаводстрой" для "Валео Сервис".

Ее продажа и показалась конкурсному управляющему незаконной. Однако оспорить сделки в судах ему пока не удалось, как и привлечь к экс-руководителя общества Игоря Кадырова к субсидиарной ответственности. Однако, по информации издания, управляющий намерен обжаловать это решение суда в апелляционной инстанции.

Надо сказать, что это далеко не единственные претензии к Игорю Кадырову. Так, согласно банку данных исполнительных производств УФССП по Самарской области, долги Игоря Кадырова превышают 1,3 млрд рублей.

Кроме того, в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области расследуется уголовное дело в отношении него по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Отметим, дело это уже передавалось для рассмотрения по существу в суд, однако было возвращено судьей на доследование. Как сообщили в пресс-службу областного ГУ МВД, расследование дела продолжается.