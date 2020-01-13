Завод для новой ШевиНивы в ОЭЗ "Тольятти" арестован дважды

Определением Октябрьского районного суда Самары арестовано недвижимое имущество ООО "Джей Ви Системз" (соответствующие документы в распоряжении редакции имеются), пока являющегося дочерним предприятием ЗАО "Джи Эм - АвтоВАЗ". После завершения покупки этого предприятия АвтоВАЗом, так и не достроенный завод станет его активом.

Решение принято по заявлению Александра Братяшина — конкурсного управляющего АО "Промышленное строительство", выступавшего подрядчиком строительства. Это уже второй арест имущества ООО "Джей Ви Системз" — первый был осуществлен в конце 2018 г. решением Арбитражного суда Самарской области.

Недострой находится в Особой экономической зоне "Тольятти". На нем планировалось выпускать кузова для обновленного внедорожника Chevrolet Niva второго поколения.

Строительство нового завода началось еще в 2013 году, когда между ООО "Джей Ви Системз" и ОАО "Автозаводстрой" (впоследствии компания изменила название на АО "Промышленное строительство") в лице его директора и учредителя Игоря Кадырова был подписан соответствующий контракт и выдана доверенность на все работы, связанные со строительством нового предприятия.

Затем был подписан договор строительного подряда на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Причем многие наблюдатели уже тогда говорили о том, что этой суммы будет явно недостаточно. Они оказались правы.

Практически одновременно с подписанием контракта, ООО "Джей Ви Системз" был заключен договор с компанией "Промышленное строительство", по которому она выступила не только в роли генерального подрядчика, но взяло на себя функции технического заказчика и контролера.

В том же году была разработана техническая документация и получено разрешение на строительство. Уже на данном этапе стало очевидно, что сумма контракта является явно нерыночной и требует пересмотра.

После этого началось изменение конфигурации будущего завода. Пришлось дорабатывать сметную документацию, для чего была привлечена московская компания "ПромтрансНИИпроект", сделавшая заключение о том, что такой завод не может быть построен за деньги, определенные в подписанном сторонами контракте. А для реализации проекта потребуется как минимум 1,763 млрд рублей. Однако, стороны продолжили строительство.

ООО "Джей Ви Системз" получило аванс в размере порядка 700 млн рублей, а генеральным подрядчиком (АО "Промышленное строительство") были привлечены значительные банковские кредиты, после чего общая сумма уже вложенных в объект строительства средств — составила фактически порядка 1,9 млрд рублей.

Видимо, именно тогда, наконец, стала очевидной невозможность дальнейшего строительства объекта и обслуживания АО "Промышленное строительство" крупных долговых обязательств. В частности, кредиторами АО "Промышленное строительство" были крупные государственные банки - Сбербанк, ВТБ, Глобэксбанк. На чьи деньги, по сути, и был построен завод.

После этого Кадыров и ООО "Джей Ви Системз" подписали меморандум, в соответствии с которым для анализа сметы и определения суммы средств, необходимых для завершения строительства завода была привлечена тольяттинская фирма "Соцкультбытпроект".

А 5 марта 2015 года ООО "Джей Ви Системз" в одностороннем порядке расторгло договор подряда. В апреле того же года была запущена процедура банкротства компании "Промышленное строительство".

Заявление было подано многочисленными кредиторами этого предприятия, общий размер задолженности перед которыми составил более 1,5 млрд рублей.

Этим проблемы владельца обанкротившейся компании не ограничились. Во-первых, Игорь Кадыров на полтора года был помещен в СИЗО, во-вторых, именно тогда было возбуждено дело по признакам мошенничества и превышения должностных полномочий.

В Самарском областном суде дело было направлено на доследование, но до настоящего момента не прекращено.

Чуть позже в ноябре 2018 г. определением Арбитражного суда Самарской области был наложен арест на недвижимое имущество так и не построенного завода. Это решение интересантам удалось оспорить в декабре 2019 г., но для снятия ареста необходимо подать соответствующее ходатайство, которого пока не поступило.

В этой истории есть еще один интересный и, судя о всему, во многом определяющий нюанс. В прошлом году на стороне ООО "Джей Ви Системз" стала выступать юридическая компания "Пепеляев и партнеры", сотрудник которой Роман Бевзенко, в свое время руководил управлением в Высшем арбитражном суде, но после объединения этой структуры с Верховным судом в новую, более крупную структуру принят не был.

Юристы, участвующие в этих многолетних судебных разбирательствах, возможно, не без основания полагают, что участие Бевзенко оказало существенное влияние на решения, принимаемые местными судами и судьями.

Так или иначе, но завод по сборке кузовов обновленного автомобиля Chevrolet Niva пока так и не достроен, большинство кредиторов так и не получили средства, вложенные в данный проект, которые на сегодняшний день де-факто являются задолженностями.

При этом в проекте участвовали и участвуют не только обанкроченные региональные фирмы, но и "киты" международного автобизнеса, такие как Renаult и Nissan, владеющие АвтоВАЗом, и General Motors.