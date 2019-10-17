"Дочка" GM-АвтоВАЗ попала в дело о преднамеренном банкротстве "Промышленного строительства"

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту преднамеренного банкротства АО "Промышленное строительство", занимавшегося строительством завода по производству автомобилей Chevrolet Niva второго поколения, пишет "КоммерсантЪ".

На новом заводе собирались выпускать до 120 тыс. автомобилей в год. Старт серийного производства внедорожника назначили на декабрь 2015 года. По официальной версии, планы нарушились после обвала курса рубля и сокращения присутствия концерна General Motors в России весной 2015 года. Спасти проект попытались региональные власти, обещавшие государственные гарантии на кредитование проекта. Однако эта мера оказалась неэффективной. В феврале 2018 г. "Джи Эм-АвтоВАЗ" заявил об остановке работ над проектом.

За два года до этого генподрядчик строительства АО "Промышленное строительство" было признано банкротом решением Арбитражного суда Самарской области от 10 июня 2016 года. Конкурсный управляющий Александр Братяшин выявил, что сделка ОАО "Автозаводстрой" (прежнее название АО "Промышленное строительство") с ООО "Джей Ви Системз" была заключена на "невыгодных условиях, что привело к банкротству предприятия и неспособности удовлетворять требования кредиторов".

Контракт был заключен в 2013 году. Два года спустя, когда строительство производственной площадки было завершено более чем на 80%, подрядчик получил уведомление о расторжении договора. В ОАО "Автозаводстрой" заявляли, что заказчик не заплатил за выполненные работы около 2 млрд руб., в ООО "Джей Ви Системз" задолженность не признавали.

В строительной организации были уверены, что экономические проблемы организации начались именно после неисполнения соглашения со стороны заказчика. Однако на основании материалов проверки конкурсного управляющего АО "Промышленное строительство" в УМВД по Тольятти летом этого года возбудили уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Бывший владелец АО "Промышленное производство" Игорь Кадыров уже попадал в поле зрения силовиков. В 2016 г. он был арестован, заключен под стражу и вышел на свободу в январе 2018 года.

По версии следствия, бизнесмен, являясь генеральным директором ОАО "Автозаводстрой", в 2015 г. похитил свыше 50 млн руб., принадлежащие ООО "ЛАПП Руссия" и АО "Станкопром". Деньги компания получила в качестве аванса по заключенным сторонами договорам подряда на строительство крупных объектов недвижимости на территории Самарской области. Компания Кадырова использовала поддельные банковские гарантии, согласно которым, банк якобы брал на себя обязательства по возвращению аванса в случае нарушения ОАО "Автозаводстрой" условий договора.

Прокуратура обвиняла предпринимателя в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159) и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 201 УК РФ). У ОАО "Автозаводстрой" также возникли проблемы при строительстве "Лада Арены". Областные власти сочли смету завышенной, после чего тольяттинская организация понесла убытки.

Компания сменила вывеску на АО "Промышленное производство" и не расплатилась за работу с подрядчиком ООО "Ставропольстройсервис", в результате чего более 500 сотрудников организации не получили зарплату.