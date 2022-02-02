"Ладья" потерпела разгромное поражение от "Реактора"

Во вторник, 1 февраля, в Париматч чемпионате МХЛ "Ладья" в Нижнекамске проиграла "Реактору", сообщает пресс-служба автозаводцев.
Победа осталась за хозяевами льда. В первых двух периодах они забросили по шайбе, а в концовке матча довели счет до крупного - 5:0.
В среду, 2 февраля, команды встретятся снова.
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