"Ладья" потерпела разгромное поражение от "Реактора"

Во вторник, 1 февраля, в Париматч чемпионате МХЛ "Ладья" в Нижнекамске проиграла "Реактору", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Победа осталась за хозяевами льда. В первых двух периодах они забросили по шайбе, а в концовке матча довели счет до крупного - 5:0.

В среду, 2 февраля, команды встретятся снова.