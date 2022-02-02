В Самарской области проходят торжества в память о подвиге героев Сталинграда

В среду, 2 февраля, Самарская область вместе со всей страной отмечает День воинской славы России - День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Программа торжественных мероприятий началась с церемонии возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы областного центра. В ней приняли участие представители региональных органов государственной власти, муниципальных органов, депутатского корпуса, военного управления, воинских частей, ветеранских, общественных организаций города Самары и Самарской области, военно-патриотических объединений.

По сложившейся традиции, церемония прошла в присутствии почетного караула из числа активных участников патриотических объединений и парадного строя военнослужащих 2-й гвардейской общевойсковой армии.

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова цветы к Вечному огню возложили первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, представители государственных и муниципальных органов власти, депутатского корпуса, командования 2-й гвардейской общевойсковой армии, общественных организаций.

Была объявлена минута молчания. Участники церемонии отдали дань памяти героев, сражавшихся за свободу нашей Родины в Великой Отечественной войне. Завершилось памятное мероприятие десятикратным ружейным залпом и прохождением по площади Славы взвода почетного караула и военного оркестра.

Торжественные мероприятия, посвященные памятной дате - Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, прошли также в других городах и муниципальных образованиях Самарской области.