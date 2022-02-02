В Самарской области проходят торжества в память о подвиге героев Сталинграда

В среду, 2 февраля, Самарская область вместе со всей страной отмечает День воинской славы России - День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Программа торжественных мероприятий началась с церемонии возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы областного центра. В ней приняли участие представители региональных органов государственной власти, муниципальных органов, депутатского корпуса, военного управления, воинских частей, ветеранских, общественных организаций города Самары и Самарской области, военно-патриотических объединений.
По сложившейся традиции, церемония прошла в присутствии почетного караула из числа активных участников патриотических объединений и парадного строя военнослужащих 2-й гвардейской общевойсковой армии.
От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова цветы к Вечному огню возложили первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, представители государственных и муниципальных органов власти, депутатского корпуса, командования 2-й гвардейской общевойсковой армии, общественных организаций.
Была объявлена минута молчания. Участники церемонии отдали дань памяти героев, сражавшихся за свободу нашей Родины в Великой Отечественной войне. Завершилось памятное мероприятие десятикратным ружейным залпом и прохождением по площади Славы взвода почетного караула и военного оркестра.
Торжественные мероприятия, посвященные памятной дате - Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, прошли также в других городах и муниципальных образованиях Самарской области.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.