В Нефтегорске жители нового микрорайона обеспечены центральным водоснабжением

В рамках федеральной программы "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" в микрорайоне "Е" Нефтегорска в декабре 2021 года был введен в эксплуатацию новый водовод. Построено 11,32 км водовода с разводящими сетями и 96 колодцев.

В администрации Нефтегорского района пояснили, что микрорайон "Е" - новый и рассчитан на 653 земельных участка для малоэтажной застройки. В эксплуатацию введено уже 200 жилых домов. Порядка 500 жителей не имели возможности пользоваться централизованной сетью водоснабжения - старый водовод был коротким и имел слабое давление, поэтому часто возникали проблемы, особенно в летний период. Строительство нового водовода позволило подключить к общей системе города имеющихся абонентов, а также дать импульс для дальнейшего жилищного строительства.

Жители микрорайона теперь довольны водоснабжением. "Раньше у нас часто были проблемы с холодной водой, особенно в летнее время. Напор был слабым. На старом водоводе, тупиковом, часто были прорывы, приходилось сидеть без воды. Теперь воды всегда много и нет никаких отключений. И это здорово!" - прокомментировала жительница микрорайона Ирина Кузнецова.

О планомерном решении проблемы качества питьевой воды в Самарской области говорит глава региона Дмитрий Азаров. В конце 2021 года, помимо водовода в микрорайоне "Е", в Нефтегорске был сдан в эксплуатацию Пестравский групповой водовод, что позволило обеспечить качественной питьевой водой более 9,2 тыс. человек. В 2022 году в рамках федерального проекта "Чистая вода" запланирована реализация 13 объектов водоснабжения.