"Ладья" победила "Реактор" во втором матче

В повторном матче против "Реактора" тольяттинцы в первом периоде повели со счетом 2:0 (отличились Вадим Сущев и Сергей Макаров).
После перерыва соперники обменялись заброшенными шайбами (у тольяттинцев отличился Максим Елькин).
В третьем периоде Артем Якутов и Александр Бажухин довели счет до 5:1. Хозяева быстро ответили заброшенной шайбой, но, вскоре Сущев оформил дубль, подведя итог матчу — 6:2 победа "Ладьи".
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