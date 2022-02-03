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Финансы Экономика и бизнес

ФНС России напоминает о возможности получить государственные услуги в электронном виде

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В настоящее время в ФНС России разработано более 70 электронных сервисов и мобильных приложений, с помощью которых можно взаимодействовать с налоговыми органами без личного посещения.

Фото: pixabay.com

На официальном сайте ведомства (www.nalog.gov.ru) размещены личные кабинеты для всех категорий налогоплательщиков, в единой точке собран весь функционал для взаимодействия с налоговыми органами по жизненным ситуациям.

Например, сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" позволяет налогоплательщикам-физическим лицам получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах; о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей; о наличии переплат; о задолженности по налогам перед бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей; оплачивать налоговую задолженность и платежи через сервисы банков-партнеров ФНС России; обращаться в налоговые органы без личного визита. С его помощью можно заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в режиме онлайн и направить в инспекцию, подписав электронной подписью налогоплательщика, отслеживать состояние проверки и принятое решение о предоставлении налогового вычета.

Если у вас отсутствует пароль для входа в Личный кабинет налогоплательщика, то авторизоваться в сервисе, не обращаясь в налоговые органы, можно, используя подверженную учетную запись от портала Госуслуг.

Обращаем внимание, что подтвердить личность владельца учетной записи на портале Госуслуг можно не выходя из дома с помощью онлайн-банков при условии, что вы клиент банка, в котором собираетесь подтверждать учетную запись.

Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью "Личного кабинета юридического лица", "Личного кабинета индивидуального предпринимателя" и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.

Ответы на вопросы можно получить по телефону Единого контакт-центра 8-800-222-22-22.

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