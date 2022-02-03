ФНС России напоминает о возможности получить государственные услуги в электронном виде

В настоящее время в ФНС России разработано более 70 электронных сервисов и мобильных приложений, с помощью которых можно взаимодействовать с налоговыми органами без личного посещения.
На официальном сайте ведомства (www.nalog.gov.ru) размещены личные кабинеты для всех категорий налогоплательщиков, в единой точке собран весь функционал для взаимодействия с налоговыми органами по жизненным ситуациям.
Например, сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" позволяет налогоплательщикам-физическим лицам получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах; о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей; о наличии переплат; о задолженности по налогам перед бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей; оплачивать налоговую задолженность и платежи через сервисы банков-партнеров ФНС России; обращаться в налоговые органы без личного визита. С его помощью можно заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в режиме онлайн и направить в инспекцию, подписав электронной подписью налогоплательщика, отслеживать состояние проверки и принятое решение о предоставлении налогового вычета.
Если у вас отсутствует пароль для входа в Личный кабинет налогоплательщика, то авторизоваться в сервисе, не обращаясь в налоговые органы, можно, используя подверженную учетную запись от портала Госуслуг.
Обращаем внимание, что подтвердить личность владельца учетной записи на портале Госуслуг можно не выходя из дома с помощью онлайн-банков при условии, что вы клиент банка, в котором собираетесь подтверждать учетную запись.
Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью "Личного кабинета юридического лица", "Личного кабинета индивидуального предпринимателя" и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.
Ответы на вопросы можно получить по телефону Единого контакт-центра 8-800-222-22-22.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.