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Жители ПФО тратят в среднем 4994 рубля в месяц на домашних любимцев

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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77% жителей Приволжского федерального округа держат дома животных, и большинство владельцев (85%) отдают предпочтение кошкам. Собаки, хотя и считаются лучшими друзьями человека, занимают второе место с 39%. Эксперты "Авито Рекламы" и "Авито Товаров" провели опрос среди 10 тыс. россиян старше 18 лет, чтобы узнать, каких домашних любимцев они заводят, сколько денег тратят на их содержание и какие товары чаще всего покупают.

В условиях городской суеты и вечной нехватки времени кошки оказываются хорошими компаньонами. Они не требуют постоянного внимания, достаточно самостоятельны и прекрасно чувствуют себя даже в небольших квартирах. Но это не значит, что жители Приволжского федерального округа ограничиваются только привычными всем питомцами. Каждый восьмой (12%) из владельцев животных содержит аквариумных рыбок или черепах, 9% наслаждаются обществом певчих птиц, а 5% предпочитают заводить грызунов. Также следует отметить, что 1% содержат необычных питомцев - пауков.

Когда дело доходит до заботы о питомцах, жители ПФО уделяют внимание каждой детали. Основную статью расходов составляют корма и лакомства - их покупают 88% владельцев, хотя часть из них предпочитает иные варианты питания. На этом траты не заканчиваются: каждый четвертый (24%) регулярно радует своего любимца новыми игрушками, 23% респондентов с домашними животными регулярно приобретают лекарственные препараты для своих питомцев. Также почти столько же внимательно следит за гигиеной животного, не жалея средств на специальные шампуни и косметику (22%).

Что касается финансовой стороны, то большинство (73%) владельцев тратит в месяц на товары для домашнего питомца до 5 тыс. рублей. У каждого пятого (18%) уходит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. От 10 тыс. до 15 тыс. рублей расходуют 4%. В среднем жители ПФО с домашними животными укладываются в 4994 рубля в месяц на покупки для любимцев.

Сколько вы в среднем тратите в месяц на товары для домашнего питомца?

Параметр

Доля владельцев домашних животных, %

До 5 000 рублей

73%

От 5 001 до 10 000 рублей

18%

От 10 001 до 15 000 рублей

4%

От 15 001 до 25 000 рублей

2%

От 25 001 до 35 000 рублей

1%

От 35 001 до 50 000 рублей

1%

Любопытно, что в качестве площадки по покупке товаров для любимцев зоомагазины пока лидируют - их выбирают 59% покупателей. Однако значительная доля покупок приходится на маркетплейсы и сайты с объявлениями (31%). Также 20% владельцев домашних животных покупают корм, аксессуары и прочие вещи в ветеринарных клиниках, а каждый пятый (18%) предпочитает совершать покупки в профильных интернет-магазинах.

Выбирая товары для своих любимцев, жители Приволжского федерального округа руководствуются не только ценой (хотя этот фактор остается важным для 58% участников опроса с домашними животными). 41% владельцев тщательно изучает отзывы, а скидки и акции влияют на решение о покупке у 32%. Почти каждый третий (30%) прислушивается к советам ветеринаров.

На что вы обращаете внимание при выборе товаров для животных?

Параметр

Доля владельцев домашних животных, %

Цена

58%

Отзывы и рекомендации

41%

Наличие скидок и акций

32%

Мнение ветеринаров и других профильных специалистов

30%

Бренд

19%

Дизайн и внешний вид товара

13%

Страна производителя

7%

Узнают о новых продуктах для домашних любимцев жители Приволжского федерального округа в первую очередь от друзей, коллег и родственников - этим поделились 40% опрошенных владельцев. Реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах является еще одним основным источником информации о новинках для 27% жителей региона с домашними животными. На ТВ-рекламу обращают внимание 27% владельцев, в точках продаж - 23%, а на продвижение в соцсетях - 20%.

Откуда вы обычно узнаете о новых товарах для животных?

Параметр

Доля владельцев домашних животных, %

Рекомендации друзей, коллег, родственников

40%

Реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах

27%

Реклама на ТВ

27%

Реклама в точках продаж

23%

Реклама в соцсетях

20%

Реклама в поисковых системах

17%

Наружная реклама

9%

Реклама у блогеров

7%

Гид потребителя

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