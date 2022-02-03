В ПФО проходят соревнования нового сезона клуба "Золотая шайба"

В Приволжском федеральном округе набирает обороты проект по поддержке детского и юношеского хоккея "Золотая шайба". Проект традиционно реализуется при поддержке Госкорпорации Ростех, входящих в нее структур и других партнеров.

Во всех регионах округа почти завершились муниципальные этапы соревнований Всероссийского турнира среди юных хоккеистов "Золотая шайба", проводимых в сезоне 2021/2022 гг. АНО "Континентальная детская хоккейная лига".

Всего в муниципальных соревнованиях приняли участие 1 432 команды, а количество участников составило более 21,3 тыс. человек в трех возрастных группах: старшая (2007–2008 гг. р.), средняя (2009–2010 гг. р.), младшая (2011–2012 гг. р.).

В Самарской области также завершился региональный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба". В турнире среди сельских команд средней группы (2009–2010 гг. р.) победителем стал ХК "Дубрава" из муниципального района Волжский, завоевавший право выступить на всероссийском этапе, который с 1 по 8 февраля проходит в городе Салават. В старшей возрастной группе (2007–2008 гг. р.) победу одержала команда ХК "Белый Барс" из Кошкинского района.

В турнире среди городских команд у юношей 2007–2008 гг. р. лидером оказалась самарская команда "Чайка". В других возрастных категориях борьба еще продолжается, финальные матчи запланированы в феврале.