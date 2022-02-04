"Лада" проиграла "Южному Уралу" — 2:5

В четверг, 3 февраля, в очередном матче Париматч ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" в Орске уступила "Южному Уралу", сообщает пресс-служба автозаводцев.
На 8-й минуте орчане открыли счет. Во втором периоде хозяева трижды реализовали большинство, доведя счет до 4:0.
В третьем периоде Михаил Мокин отыграл одну шайбу, после чего Сергей Барбашев забросил свою третью в матче шайбу.
На 57-й минуте Михаил Назаров забросил вторую шайбу в ворота хозяев, а вскоре мог отличиться еще раз, но не реализовал буллит — 5:2 победа "Южного Урала".
Матчем в Орске тольяттинцы завершали заключительную выездную серию регулярного сезона.
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