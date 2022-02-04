Дмитрий Азаров и посол Италии обсудили расширение сотрудничества

В пятницу, 4 февраля, Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской республики в РФ Джорджо Стараче, который в составе делегации прибыл в Самару для обсуждения перспективных направлений развития сотрудничества между Самарской областью и Италией в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

"Хочу вас поприветствовать на Самарской земле. Особенно важно и ценно, что вы вместе с командой нашли возможность побывать в нашем регионе в это непростое время", — обратился Дмитрий Азаров к послу.

Прежде всего губернатор поздравил Джорджо Стараче с назначением на этот пост и пожелал плодотворной работы, отметив также, что Италия является давним партнером России в целом, и в частности, Самарской области.

Первое упоминание о столице региона, дошедшее до наших дней, сохранилось именно благодаря итальянцам Франциско и Доминико Пицигани, которые отметили поселение Самар на компасной карте водных путей.

Сейчас Италия занимает 15 место среди 136 стран-партнеров региона с объемом внешнеторгового оборота за 11 месяцев 2021 года $152,6 млн.

"Рад, что проекты, которые стартовали десятки лет назад, и сегодня связывают наши страны. Это такие компании как наш автогигант "АвтоВАЗ", шоколадная фабрика, которые создали очень серьёзную экономическую основу для совместной деятельности", — подчеркнул губернатор.

Такое сотрудничество развивается сегодня во многом благодаря предпринимателям. Сегодня в трех городах — Самаре, Тольятти и Октябрьске — успешно функционируют семь предприятий с итальянским участием. Отдельно глава региона отметил вклад почётного гражданина Сызрани и Октябрьска Джорджио Вердучи, чья деятельность является примером успешного ведения бизнеса в Самарской области.

Итальянские предприниматели не только ведут бизнес на Самарской земле, но и активно участвуют в социально значимых проектах, вносят свой вклад в гуманитарные программы, включая проекты по переходу на зеленые технологии, безотходное производство и в целом поддерживают мировую экологическую повестку.

Губернатор сообщил Джорджо Стараче, что этой теме была посвящена большая часть доклада о достижениях Самарской областью целей устойчивого развития ООН, который он представил в конце прошлого года на площадке организации в Женеве.

Сегодня в регионе ведется системная работа по улучшению инвестиционного и бизнес-климата. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата России Самарская область вошла в десятку лучших, поднявшись за три года с 65 позиции и заняв восьмое место. Рост инвестиций в экономику региона по сравнению с прошлым годом составил более 30%. К "допандемийному" 2019 году прирост составил более 16%.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что у сотрудничества между Италией и Самарской областью колоссальный потенциал. Сегодня в планах у региона запуск ООО "Аутокомпонент Инжиниринг-3" на территории ОЭЗ "Тольятти", реализация проекта строительства предприятия по производству карбамида ПАО "КуйбышевАзот" совместно с итальянской Maire Tecnimont S.p.A.

"Конечно, этим проектам мы будем уделять повышенное внимание, создадим все условия для их успешной реализации. Считаю, что такие проекты и опыт многолетнего сотрудничества может быть успешным сигналом для итальянских предпринимателей в целом о привлекательности ведения бизнеса в Самарской области", — выразил уверенность глава Самарской области.

Кроме того, совместно с представителями компании PriceWaterhouseCoopers региональное правительство провели исследование перспективных инвестиционных ниш Самарской области, которые могут заинтересовать итальянские компании.

"Италия находится среди основных торговых партнеров в Самарской области с отличным уровнем двустороннего сотрудничества, — отметил Джорджио Стараче. — Я твердо уверен, что экономические и культурные связи между Италией и Россией не могут ограничиваться сотрудничеством только с Москвой и Санкт-Петербургом. Крайне необходимо знакомиться с регионами, особенно такими богатыми историей, культурой и потенциалом экономического развития, развития бизнеса. Самарская область, которая находится среди основных и динамичных промышленных и торговых центров России, представляет одну из целей наибольшего интереса для итальянских компаний благодаря богатству сырьевыми природными материалами, многочисленными формами производственной деятельности, наличию развитого финансового сектора, сильных процессов цифровизации, разнообразию предложений в туристической и культурной сфере и наличию таких крупных транспортных развязок — хабов — для внутренних и международных перевозок".

В ходе своего визита делегация Итальянской Республики уже побывала на АО "КуйбышевАзот", в технопарке в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", на площадке регионального центра "Мой бизнес", где гостям презентовали инвестиционный потенциал губернии, рассказали о действующих налоговых режимах для частных компаний и инвестиционных площадках: индустриальных парках, особой экономической зоне "Тольятти", ТОР в Тольятти и Чапаевске.

Лидирующие позиции Самарской области, в частности, диверсифицированная экономика, а также наличие более 600 крупных и средних промышленных предприятий предоставляют возможность встраивания в существующие кооперационные цепочки. Инвесторы выбирают Самарский регион по многим причинам, среди которых доступная и развитая инфраструктура инвестиционных площадок, квалифицированные кадры, оптимальные логистические маршруты.

"Особая экономическая зона "Тольятти", технопарк — это точки успешного входа не только в экономику Самарской области, но и в экономику России. Хочу пригласить итальянских бизнесменов для совместного ведения бизнеса на территории нашего региона", — обратился губернатор.

В планах у делегации также посещение первого в мире филиала Третьяковской галереи, который скоро откроется в Самаре. Дмитрий Азаров напомнил о том, что в период с 2021 по 2022 годы Россия и Италия проводят перекрестный Год музеев, и уже в скором времени здесь можно будет выставлять работы итальянских художников в рамках культурного обмена между регионами двух стран.

"Третьяковская галерея в областной столице сможет принимать и выставки, и музейные экспонаты. И мы рассчитываем на обмен между музейными фондами Италии и Самарской области", — добавил глава региона.

Господин посол поддержал предложение, выразив готовность оказание содействия в выстраивании отношений с регионами Италии.

Еще одно перспективное направление сотрудничества Итальянской Республики и Самарской области — туризм. Глава региона отметил, что богатейшее культурное наследие Италии традиционно вызывает большой интерес у туристов из Самарского края, но также "мы будем рады гостям из Италии в нашем регионе".

"За последние два года у нас туристический поток увеличился более чем на 60%. Да, в основном это внутренний туризм, но очень надеюсь, что после окончания пандемии Самарская область будет принимать гостей со всех стран мира, как мы это делали, принимая Чемпионат мира по футболу в 2018 году", — напомнил Дмитрий Азаров, пригласив Джорджо Стараче и членов делегации побывать в регионе летом, когда можно в полной мере насладиться красотами самарской природы.

С идеей проведения летом итальянского фестиваля в Самаре выступила руководитель московского представительства Национального агентства по туризму Италии (ENIT) Ирина Петренко.

"Мы планируем провести летом в Самаре итальянский фестиваль. Для Италии туризм — очень важная составляющая. Италия умеет и любит дарить праздник людям. Нам бы хотелось привезти такой праздник сюда. Я благодарю почетного консула Джангуидо Бреддо за поддержку, которую он нам оказывает. Надеюсь, он поможет нам реализовать этот проект. Рассчитываем и на вашу поддержку", — обратилась к губернатору Ирина Петренко.

"Благодаря господину Бреддо итальянский фестиваль присутствует в Самарской области постоянно. Но конечно, нужно провести это мероприятие масштабно, готов всемерно этому содействовать", — поддержал идею глава Самарской области.

Советник президента Итало-Российской торговой палаты по связям с общественностью Стефано Маджи обратил внимание на необходимость расширения двустороннего сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса.

"Мы хотим, чтобы устанавливались более тесные контакты между предпринимателями регионов Италии и Самарской области. Мы постараемся в ближайшие недели организовать онлайн-встречи с бизнесом, которому было бы интересно работать на территории вашего региона", — отметил он.

"Такие встречи позволят вызвать интерес у итальянских предпринимателей, которые приедут в наш регион в рамках делового визита", — уверен Дмитрий Азаров.

В завершение встречи Дмитрий Азаров выразил уверенность, что этот визит значительно укрепит сотрудничество по самым разным направлениям.