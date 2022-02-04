Дмитрий Азаров и посол Италии обсудили расширение сотрудничества

В пятницу, 4 февраля, Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской республики в РФ Джорджо Стараче, который в составе делегации прибыл в Самару для обсуждения перспективных направлений развития сотрудничества между Самарской областью и Италией в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
"Хочу вас поприветствовать на Самарской земле. Особенно важно и ценно, что вы вместе с командой нашли возможность побывать в нашем регионе в это непростое время", — обратился Дмитрий Азаров к послу.
Прежде всего губернатор поздравил Джорджо Стараче с назначением на этот пост и пожелал плодотворной работы, отметив также, что Италия является давним партнером России в целом, и в частности, Самарской области.
Первое упоминание о столице региона, дошедшее до наших дней, сохранилось именно благодаря итальянцам Франциско и Доминико Пицигани, которые отметили поселение Самар на компасной карте водных путей.
Сейчас Италия занимает 15 место среди 136 стран-партнеров региона с объемом внешнеторгового оборота за 11 месяцев 2021 года $152,6 млн.
"Рад, что проекты, которые стартовали десятки лет назад, и сегодня связывают наши страны. Это такие компании как наш автогигант "АвтоВАЗ", шоколадная фабрика, которые создали очень серьёзную экономическую основу для совместной деятельности", — подчеркнул губернатор.
Такое сотрудничество развивается сегодня во многом благодаря предпринимателям. Сегодня в трех городах — Самаре, Тольятти и Октябрьске — успешно функционируют семь предприятий с итальянским участием. Отдельно глава региона отметил вклад почётного гражданина Сызрани и Октябрьска Джорджио Вердучи, чья деятельность является примером успешного ведения бизнеса в Самарской области.
Итальянские предприниматели не только ведут бизнес на Самарской земле, но и активно участвуют в социально значимых проектах, вносят свой вклад в гуманитарные программы, включая проекты по переходу на зеленые технологии, безотходное производство и в целом поддерживают мировую экологическую повестку.
Губернатор сообщил Джорджо Стараче, что этой теме была посвящена большая часть доклада о достижениях Самарской областью целей устойчивого развития ООН, который он представил в конце прошлого года на площадке организации в Женеве.
Сегодня в регионе ведется системная работа по улучшению инвестиционного и бизнес-климата. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата России Самарская область вошла в десятку лучших, поднявшись за три года с 65 позиции и заняв восьмое место. Рост инвестиций в экономику региона по сравнению с прошлым годом составил более 30%. К "допандемийному" 2019 году прирост составил более 16%.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что у сотрудничества между Италией и Самарской областью колоссальный потенциал. Сегодня в планах у региона запуск ООО "Аутокомпонент Инжиниринг-3" на территории ОЭЗ "Тольятти", реализация проекта строительства предприятия по производству карбамида ПАО "КуйбышевАзот" совместно с итальянской Maire Tecnimont S.p.A.
"Конечно, этим проектам мы будем уделять повышенное внимание, создадим все условия для их успешной реализации. Считаю, что такие проекты и опыт многолетнего сотрудничества может быть успешным сигналом для итальянских предпринимателей в целом о привлекательности ведения бизнеса в Самарской области", — выразил уверенность глава Самарской области.
Кроме того, совместно с представителями компании PriceWaterhouseCoopers региональное правительство провели исследование перспективных инвестиционных ниш Самарской области, которые могут заинтересовать итальянские компании.
"Италия находится среди основных торговых партнеров в Самарской области с отличным уровнем двустороннего сотрудничества, — отметил Джорджио Стараче. — Я твердо уверен, что экономические и культурные связи между Италией и Россией не могут ограничиваться сотрудничеством только с Москвой и Санкт-Петербургом. Крайне необходимо знакомиться с регионами, особенно такими богатыми историей, культурой и потенциалом экономического развития, развития бизнеса. Самарская область, которая находится среди основных и динамичных промышленных и торговых центров России, представляет одну из целей наибольшего интереса для итальянских компаний благодаря богатству сырьевыми природными материалами, многочисленными формами производственной деятельности, наличию развитого финансового сектора, сильных процессов цифровизации, разнообразию предложений в туристической и культурной сфере и наличию таких крупных транспортных развязок — хабов — для внутренних и международных перевозок".
В ходе своего визита делегация Итальянской Республики уже побывала на АО "КуйбышевАзот", в технопарке в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", на площадке регионального центра "Мой бизнес", где гостям презентовали инвестиционный потенциал губернии, рассказали о действующих налоговых режимах для частных компаний и инвестиционных площадках: индустриальных парках, особой экономической зоне "Тольятти", ТОР в Тольятти и Чапаевске.
Лидирующие позиции Самарской области, в частности, диверсифицированная экономика, а также наличие более 600 крупных и средних промышленных предприятий предоставляют возможность встраивания в существующие кооперационные цепочки. Инвесторы выбирают Самарский регион по многим причинам, среди которых доступная и развитая инфраструктура инвестиционных площадок, квалифицированные кадры, оптимальные логистические маршруты.
"Особая экономическая зона "Тольятти", технопарк — это точки успешного входа не только в экономику Самарской области, но и в экономику России. Хочу пригласить итальянских бизнесменов для совместного ведения бизнеса на территории нашего региона", — обратился губернатор.
В планах у делегации также посещение первого в мире филиала Третьяковской галереи, который скоро откроется в Самаре. Дмитрий Азаров напомнил о том, что в период с 2021 по 2022 годы Россия и Италия проводят перекрестный Год музеев, и уже в скором времени здесь можно будет выставлять работы итальянских художников в рамках культурного обмена между регионами двух стран.
"Третьяковская галерея в областной столице сможет принимать и выставки, и музейные экспонаты. И мы рассчитываем на обмен между музейными фондами Италии и Самарской области", — добавил глава региона.
Господин посол поддержал предложение, выразив готовность оказание содействия в выстраивании отношений с регионами Италии.
Еще одно перспективное направление сотрудничества Итальянской Республики и Самарской области — туризм. Глава региона отметил, что богатейшее культурное наследие Италии традиционно вызывает большой интерес у туристов из Самарского края, но также "мы будем рады гостям из Италии в нашем регионе".
"За последние два года у нас туристический поток увеличился более чем на 60%. Да, в основном это внутренний туризм, но очень надеюсь, что после окончания пандемии Самарская область будет принимать гостей со всех стран мира, как мы это делали, принимая Чемпионат мира по футболу в 2018 году", — напомнил Дмитрий Азаров, пригласив Джорджо Стараче и членов делегации побывать в регионе летом, когда можно в полной мере насладиться красотами самарской природы.
С идеей проведения летом итальянского фестиваля в Самаре выступила руководитель московского представительства Национального агентства по туризму Италии (ENIT) Ирина Петренко.
"Мы планируем провести летом в Самаре итальянский фестиваль. Для Италии туризм — очень важная составляющая. Италия умеет и любит дарить праздник людям. Нам бы хотелось привезти такой праздник сюда. Я благодарю почетного консула Джангуидо Бреддо за поддержку, которую он нам оказывает. Надеюсь, он поможет нам реализовать этот проект. Рассчитываем и на вашу поддержку", — обратилась к губернатору Ирина Петренко.
"Благодаря господину Бреддо итальянский фестиваль присутствует в Самарской области постоянно. Но конечно, нужно провести это мероприятие масштабно, готов всемерно этому содействовать", — поддержал идею глава Самарской области.
Советник президента Итало-Российской торговой палаты по связям с общественностью Стефано Маджи обратил внимание на необходимость расширения двустороннего сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса.
"Мы хотим, чтобы устанавливались более тесные контакты между предпринимателями регионов Италии и Самарской области. Мы постараемся в ближайшие недели организовать онлайн-встречи с бизнесом, которому было бы интересно работать на территории вашего региона", — отметил он.
"Такие встречи позволят вызвать интерес у итальянских предпринимателей, которые приедут в наш регион в рамках делового визита", — уверен Дмитрий Азаров.
В завершение встречи Дмитрий Азаров выразил уверенность, что этот визит значительно укрепит сотрудничество по самым разным направлениям.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно