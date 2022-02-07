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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Оператор билайн запустил технологию VoLTE в Самарской области

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор билайн запускает голосовую связь нового поколения VoLTE (Voice over LTE или голос через LTE) на всей территории Самарской области. Новая технология не только позволит пользоваться мобильным интернетом во время звонка и обеспечит моментальное соединение с собеседником, но и сэкономит заряд батареи смартфонов абонентов.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Сервис позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE без переключения стандартов связи, что открывает целый ряд преимуществ для клиентов. Так, абоненты могут одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным 4G-интернетом: проверять почту, "серфить" в социальных сетях, загружать фото и видео.

Качество передачи звука улучшается за счет технологии HD Voice (голос через LTE), создается эффект "живого присутствия" во время разговора. Соединение устанавливается почти мгновенно и минимизируется вероятность обрывов из-за перегрузки сети. Так что вы дозвонитесь до своих близких в нужную минуту и сможете вызвать такси, если вдруг будете опаздывать на встречу. А еще технология VoLTE помогает экономить заряд аккумулятора смартфона, который разряжается быстрее из-за частых переключений стандартов связи.

"Этот год мы начинаем активно — с запуска новой технологии VoLTE на территории Самарской области. Мы видим, что цифровые потребности наших абонентов растут год к году. Жители региона все больше времени проводят в сети: чаще выбирают онлайн-формы получения услуг и сервисов, общаются с родными и близкими в социальных сетях. Внедрение новых технологий не только поможет поддерживать высокий уровень качества связи даже в пиковые нагрузки, но и станет одной из предпосылок для будущих проектов, которые мы планируем реализовать в 2022 году", — комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик. Обращаем внимание, что абонентам предварительно необходимо включить функцию VoLTE в настройках телефона, если это еще не сделано. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно здесь.

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