Выводы из школьного конфликта детей сделали все взрослые

Ученица второго класса самарской школы № 8, которая пострадала в конфликте с мальчиками, чувствует себя хорошо, проходит восстановление в санатории, где параллельно получает лечение от приобретенного ранее хронического заболевания. Об этом Волга Ньюс сообщил источник, погруженный в ситуацию.

По словам собеседника, девочка была осмотрена врачами, ей амбулаторно была оказана необходимая медицинская помощь после инцидента, показаний для госпитализации не было. Тем не менее по рекомендации медиков учитывая перенесенный стресс и ввиду диагностирования ранее приобретенного хронического заболевания сейчас она бесплатно проходит реабилитацию в санатории и находится в учреждении с бабушкой.

Источник при этом подчеркивает: "В санатории девочка на полном обеспечении, никаких денег для лечения не требуется. Ребенок получает комплекс общеоздоровительных процедур и проходит программу по назначению врача. Коммуникабельная, активная, посещает кружки рисования, шитья и рукоделия для досуга. В целом окружена вниманием и заботой".

Напомним, 18 января на детской площадке недалеко от самарской школы № 8 произошла ссора между учениками начальной школы. Трое из них — одноклассники — учатся во 2 классе и еще один ребенок — ученик 3 класса.

Межличностный конфликт школьников приобрел широкий резонанс, привлек внимание общественности еще и потому, что инциденту пытались придать характер межнационального конфликта. К разрешению ситуации, диалогу родителей и детей, примирению сторон были привлечены все ответственные структуры.

В минувшие выходные отец девочки написал в социальных сетях о том, что "остался удовлетворен тем, как конфликт завершился". Родители мальчиков принесли извинения. Девочка восстанавливается в санатории. Детей развели по разным корпусам школы.

Мужчина также подчеркнул, что в классе его дочери учатся дети разных национальностей и до этого никаких драк и ссор не возникало: "То, что произошло в конце января, заставило нас всех обратить внимание на воспитание, — написано в посте, — Это недопустимо, чтобы мужчина поднимал руку на женщину. И национальность тут ни при чем. Я получил письма от отцов. Они извиняются за своих сыновей. Пишут, что такого больше не повторится".

Отец девочки поблагодарил всех, кто в этот период помогал его семье. Это психологи, правоохранительные органы, правительство Самарской области и местные власти, депутаты и просто незнакомые люди. Также мужчина попросил убрать из социальных сетей номер его банковской карты, пояснив, что собранных средств вполне достаточно.

Отдельно подчеркнем, что в результате расследования инцидента было зафиксировано, что все дети участники конфликта — граждане Российской Федерации.

О недопустимости разжигания межнациональной розни говорит и директор ГКУ Самарской области "Дом дружбы народов" Игорь Буров.

"Данная история получила широкий общественный резонанс. Этому способствовало то, что, не дожидаясь результатов проверок компетентных органов, детский межличностный конфликт пытались представить межнациональным, спекулируя на этой теме, — отмечает он. — Россия — родина разных народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся самобытностью культур и менталитетов. Конституция нашей страны начинается словами: "Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов…".

Игорь Буров добавляет, что детские конфликты не являются чем-то редким и, к сожалению, могут приводить к правонарушениям, поэтому становятся предметом рассмотрения соответствующих служб. В данном случае с первых дней в ситуации разбираются органы образования, МВД и прокуратура. Проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"И, самое главное, всем нужно помнить, что речь идет о детях, об их психологическом здоровье, климате в детском коллективе и действовать в их интересах", — считает он.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский обращает внимание на позицию президента страны: "Буквально 2 февраля на вручении наград в Кремле Владимир Путин заявил, что видит свою миссию в укреплении и развитии "русского мира, который так же, как наша страна, является многоконфессиональным, многонациональным". Президент говорит, что наш, русский мир должен быть привлекательным для всех. А это исключает нетерпимость по национальным или религиозным признакам. Не думаю, что дети во втором классе четко осознают свою национальную идентичность, и тем более готовы из-за нее конфликтовать. А вот взрослым надо быть осторожными с этой темой и понимать насколько она взрывоопасна".

Ранее сообщалось, что для выяснения всех деталей случившегося городской департамент образования и администрация школы 24 января организовали встречу с родителями детей, на которой также присутствовали представители полиции и прокуратуры. Тогда участвовавшие в инциденте мальчики извинились перед девочкой и ее бабушкой. Также извинения были принесены в письменном виде.

А 27 января в школе прошла встреча родителей всех участников конфликта со специалистами регионального минобра, представителями региональной Ассоциации детских служб примирения, областной таджикской национально-культурной автономии и психологами центра "Поддержка детства". Пострадавшая девочка присутствовала на ней вместе с родителями. Ее спросили о самочувствии, предложили родителям помощь. Отцы мальчиков принесли извинения за поступок своих сыновей.

"Вопреки тому, что сообщалось в некоторых СМИ, предполагаемые зачинщики конфликта, как и их родители, имеют гражданство Российской Федерации. Их прием в школу № 8 осуществлялся в соответствии со всеми правилами и нормами", — отмечали в мэрии.

При этом департамент образования Самары совместно с прокуратурой Промышленного района заканчивает проверку организации воспитательной работы в школе и выводы будут сделаны.