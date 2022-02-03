После конфликта учеников в самарской школе №8 проверят уровень воспитательной работы

Департамент образования Самары совместно с прокуратурой Промышленного района ведет проверку организации воспитательной работы в школе №8, где произошел конфликт между учениками. Об этом сообщил и.о. руководителя департамента Илья Осипов.
Параллельно правоохранительные органы продолжают разбирательство по заявлению родителей потерпевшей девочки.
Учеников же, между которыми произошел конфликт, для профилактики дальнейшего его развития перевели в разные корпуса.
Напомним, 18 января во дворе школы между тремя учениками-мальчиками, с одной стороны, и девочкой - с другой случился конфликт. Девочка-второклассница получила ушибы.
Для выяснения всех деталей случившегося департамент и администрация школы 24 января организовали встречу с родителями детей, на которой также присутствовали представители полиции и прокуратуры. Участвовавшие в стычке мальчики извинились перед девочкой и ее бабушкой. Также извинения были принесены в письменном виде.
27 января в школе прошла встреча родителей всех участников конфликта со специалистами регионального минобра, представителями региональной Ассоциации детских служб примирения, областной таджикской национально-культурной автономии и психологами центра "Поддержка детства".
Пострадавшая девочка присутствовала вместе с родителями. Ее спросили о самочувствии, предложили родителям помощь. Отцы мальчиков принесли извинения за поступок своих сыновей.
"Вопреки тому, что сообщалось в некоторых СМИ, предполагаемые зачинщики конфликта, как и их родители, имеют гражданство Российской Федерации. Их прием в школу №8 осуществлялся в соответствии со всеми правилами и нормами", - отмечают в мэрии.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.