После конфликта учеников в самарской школе №8 проверят уровень воспитательной работы

Департамент образования Самары совместно с прокуратурой Промышленного района ведет проверку организации воспитательной работы в школе №8, где произошел конфликт между учениками. Об этом сообщил и.о. руководителя департамента Илья Осипов.

Параллельно правоохранительные органы продолжают разбирательство по заявлению родителей потерпевшей девочки.

Учеников же, между которыми произошел конфликт, для профилактики дальнейшего его развития перевели в разные корпуса.

Напомним, 18 января во дворе школы между тремя учениками-мальчиками, с одной стороны, и девочкой - с другой случился конфликт. Девочка-второклассница получила ушибы.

Для выяснения всех деталей случившегося департамент и администрация школы 24 января организовали встречу с родителями детей, на которой также присутствовали представители полиции и прокуратуры. Участвовавшие в стычке мальчики извинились перед девочкой и ее бабушкой. Также извинения были принесены в письменном виде.

27 января в школе прошла встреча родителей всех участников конфликта со специалистами регионального минобра, представителями региональной Ассоциации детских служб примирения, областной таджикской национально-культурной автономии и психологами центра "Поддержка детства".

Пострадавшая девочка присутствовала вместе с родителями. Ее спросили о самочувствии, предложили родителям помощь. Отцы мальчиков принесли извинения за поступок своих сыновей.

"Вопреки тому, что сообщалось в некоторых СМИ, предполагаемые зачинщики конфликта, как и их родители, имеют гражданство Российской Федерации. Их прием в школу №8 осуществлялся в соответствии со всеми правилами и нормами", - отмечают в мэрии.