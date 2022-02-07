Банк "Открытие" присоединился к Цифровой платформе МСП

7 февраля начала работать Цифровая платформа МСП, разработанная Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России. Ее цель — предоставить доступ компаниям малого и среднего бизнеса ко всем необходимым сервисам по принципу одного окна. Банк "Открытие" присоединился к проекту одним из первых.
Цифровая платформа МСП — это экосистема цифровых сервисов поддержки для малого и среднего бизнеса. Платформа запущена на домене МСП.РФ в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства.
Одним из ключевых принципов создания Цифровой платформы МСП стало вовлечение предпринимателей в разработку сервисов на всех этапах процесса — от определения перечня до их разработки и тестирования.
В момент запуска цифровой платформы для предпринимателей доступны 11 сервисов. Среди них — получение кредита до 10 млн рублей с возможностью подать заявки одновременно в несколько банков, в том числе в банк "Открытие". Для быстрого оформления заявки часть данных заполняется автоматически.
Ответ с предодобренными предложениями от банков приходит в личный кабинет. Заемщик может выбрать оптимальный вариант из предложенных. При этом ставка по кредиту останется неизменной на момент физического оформления. Такой сервис для малого и среднего бизнеса запущен на рынке впервые. Пул банков-партнеров Цифровой платформы МСП будет расширяться, обеспечивая доступ предпринимателей к финансированию.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.