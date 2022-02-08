Почти 2,5 тыс. выездов осуществила служба неотложной помощи для больных COVID-19

На станциях скорой медицинской помощи продолжается работа специальных бригад, осуществляющих централизованную доставку пациентов с COVID-19 на компьютерную томографию и при необходимости на госпитализацию. Специалисты уже отработали почти 2500 вызовов.
Напомним, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на станциях скорой медицинской помощи крупнейших городов региона в ноябре 2021 г. были созданы отделения неотложной помощи пациентам с COVID-19. Для работы службы городским станциям Самары, Тольятти и Сызрани переданы 30 новых модифицированных автомобилей Lada Largus.
"К сожалению, эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной, основная нагрузка приходится на амбулаторно-поликлиническое звено. Задача службы неотложной помощи — обеспечить оперативную доставку пациентов на обследование и при необходимости в стационар с минимальным риском дальнейшего распространения инфекции. На базе нашего учреждения сформировано 9 бригад для оказания неотложной помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", — рассказал главный врач Самарской городской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов.
К пациентам такие бригады приезжают по вызову врача-терапевта.
"Бригада выезжает к пациенту и в соответствии с решением лечащего врача доставляет его в медучреждение, — пояснил старший фельдшер центральной подстанции Самарской городской станции скорой медицинской помощи Павел Содобаев. — Автомобили Lada Largus, которые мы получили специально для обеспечения работы бригад неотложной помощи, благодаря своей маневренности особенно удобны в использовании".
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.