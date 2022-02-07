Банкавто: платные дороги подорожают в ближайшие 3-4 года на 1-2 рубля за км

Сергей Власов, эксперт маркетплейса Банкавто (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей) оценил перспективы инициативы Минтранса о повышении максимальной границы тарифов на платных дорогах до европейского уровня. Километр реконструированных платных дорог вероятнее всего подорожает на 1 рубль в ближайшие 3-4 года, построенных с нуля — более чем на два.

Откуда пошла дорога платная

История с платными дорогами в России началась еще в 1992 году. Тогда на законодательном уровне принцип проезда за деньги был закреплен в указе президента страны. В 1998 году глава государства утвердил порядок создания платных магистралей. Среди прочего уточнялось, что у платных дорог всегда должна быть бесплатная альтернатива в попутном направлении.

Спустя год в Липецкой области появился первый участок платной дороги: пилотным проектом выбрали реконструированный 20-километровый участок трассы М-4 "Дон". В 2007 году для частных инвесторов на законодательном уровне был описан порядок управления платными магистралями. С тех пор количество таких километров в копилке "Автодора" увеличилось до полутора тысяч, а к 2025 году, по оценкам, превысит 4 тысячи. Цифры похожи на реальные с учетом недавно начавшейся стройки М-12 "Москва — Казань — Екатеринбург", которая по одному этому направлению прибавит 810 километров.

Минтранс предлагает европейские цены

Инициатива увеличить максимальные границы тарифов пришла со стороны Министерства транспорта РФ. Их предлагают поднять с 3 до 8 рублей за километр для вновь построенных платных автострад и до 5 рублей — для реконструированных. Что касается мостов и путепроводов, министерство считает подходящей цену в 29 рублей вместо 21. В числе обоснований необходимости таких перемен названа инфляция и сильное подорожание строительных материалов, вследствие чего значительно выросли бюджеты всех новых строек.

Свое решение Минтранс объясняет также стоимостью дорог в Европе. Там средняя цена проезда по платным трассам на 35% выше, чем в России, при аналогичном качестве покрытия. Однако выбор для сравнения именно Европы вызывает закономерный вопрос. Почему ведомство не обратилось к опыту пограничных государств, где и зарплаты ближе к российским, и цены на платных дорогах сопоставимы. Не стоит забывать об уровне платежеспособности автовладельцев в нашей стране, а также о риске транспортного коллапса, который быстро затянет пробками все альтернативные платным маршруты.

Российские водители объедут дорогие дороги

Повышение цен может дать обратный результат: сборы не вырастут, а упадут пропорционально количеству отказавшихся от ставшей вдруг дорогой дороги. Минэкономразвития уже выступило против инициативы Минтранса, заявив, что обоснования для повышения недостаточны с учетом риска перераспределения потока на альтернативные пути. В таком случае для обслуживания платных участков может не хватить собранных денег, а на бесплатные — государственного бюджета. Сейчас стоимость платного проезда с учетом трат на горючее по некоторым направлениям близка к цене билета на самолет или скоростной поезд, а иногда и дороже.

Еще больше цены должны вырасти на концессионных участках трасс, участие в строительстве которых принимали инвесторы. Частным вкладам нужно быстрее окупить вложенные в асфальт деньги, поэтому Минтранс пытается ускорить этот процесс. Однако не стоит забывать, что дорожная инфраструктура, и платная в том числе, в своей основе вещь национальная, поэтому государственное регулирование должно превалировать над интересами частных лиц. Диктат частного капитала в таких сферах исключен. Тем более что в мировой практике некоторые платные дороги из частного пользования после определенного времени переходят на государственный бюджет и становятся бесплатными, а в российских реалиях они превращаются в бессрочные инструменты для зарабатывания денег.

Километр подорожает на 1 рубль, хотя мог бы столько стоить

История с платными дорогами напоминает присказку про аппетит, который приходит во время еды. Уже полученные доходы заставляют переписывать ценники в сторону увеличения. Когда в конце 90-х в Россию пришла идея строить платные дороги, их агитаторы рассказывали про ровный асфальт (редкость до сих пор) и, что важно, про цену в 1 рубль за 1 километр для легковых автомобилей. Тогда говорили о постоянном тарифе, который не будет меняться десятками лет. Экономическая выгода объяснялась высоким потоком машин, которого хватит для содержания и нового строительства. Однако его не хватило, поэтому цены успели переписать несколько раз.

Если говорить о будущем, то в кратковременной перспективе нас все-таки ждет удорожание. Даже если инициативу Минтранса оставят без внимания, потом к этому вопросу будут возвращаться. В ближайшие 3-4 года цена километра для реконструированных платных трасс, по нашим оценкам, вырастет в пределах половины от заявленной ведомством "разрешенной" прибавки, то есть примерно на 1 рубль. Построенные с нуля прибавят более 2 рублей.