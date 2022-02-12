Хоккейная "Лада" обыграла "Рязань"

В пятницу, 11 февраля, ХК "Лада" обыграла "Рязань".

Уже на 20-й секунде тольяттинцы открыли счет: первый бросок Андрея Белозерова гости заблокировали, но нападающий "Лады" повторным броском отправил шайбу в ворота — 1:0.

Вскоре Владимир Бобылев удвоил преимущество волжан.

В дебюте второго периода гости сократили счет (Николай Полунин) — 2:1. Но, вскоре Евгений Грошев воспользовался подарком от защитника рязанцев, отдавшего шайбу прямо на клюшку тольяттинцу — 3:1.

До перерыва гости забросили свою вторую шайбу, сократив счет до минимума (отличился Николай Буренов).

В дебюте третьего периода с интервалом в 18 секунд Ярослав Альшевский и Грошев довели счет до 5:2.

На 47-й минуте тольяттинцы на полторы минуты получили численное преимущество в двух игроков, но счет не изменился ни в этот отрезок времени, ни до окончания матча.