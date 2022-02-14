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Хоккей Спорт

"Лада" победила "Химик"

ТОЛЬЯТТИ. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 февраля, в Париматч ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" на своем льду одержала победу над "Химиком" (Воскресенск), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Волжане открыли счет в самом дебюте (отличился Михаил Мокин). В середине периода Михаил Назаров попал в штангу при розыгрыше "лишнего". Но, вскоре, Назаров добился своего: форвард волжан изящно оставил не у дел защитника гостей и, не сближаясь с вратарем, точно бросил — 2:0.

На 22-й минуте Илья Баранов отыграл одну шайбу (2:1). На 27-й минуте Антон Савельев увеличил счет — 3:1. Ассистировал ему 18-летний Александр Пономарев, проводивший свой второй матч за "Ладу". Для него это набранное очко стало первым в ВХЛ.

В середине периода Владимир Бобылев реализовал большинство, но, почти сразу Данила Квартальнов сократил счет — 4:2.

В третьем периода Максим Мальцев свел преимущество хозяевам к минимуму — 4:3. На последней минуте гости заменили голкипера шестым полевым игроком, но счет не изменился — "Лада" одержала победу.

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