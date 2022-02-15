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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров пригласил 15 февраля участвовать в рабочей встрече по вопросам ЖКХ всех жителей Самарской области

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 февраля, в 18:00 часов начнется прямая трансляция в сети Интернет рабочей встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с активом МКД и представителями УК губернии.

Это далеко не первая встреча с главой региона для подробного разбора проблемных вопросов жителей губернии - собственников жилья в многоквартирных домах, но впервые участие в ней смогут принять все желающие и удаленно. С учетом эпидемиологической ситуации диалог пройдет в режиме ВКС с точками подключения во всех муниципалитетах Самарской области.

Задать свои вопросы смогут и пользователи социальных сетей, которые будут смотреть диалог в сети Интернет. Губернатор и ответственные от профильных структур и ведомств постараются оперативно отвечать и на вопросы, поступающие по телефонам.

"Прямая линия" для вопросов от представителей МКД:

8-987-155-52-63
8-937-170-97-18

Сегодня ожидается детальное обсуждение проблематики, накопленной в сфере предоставления гражданам жилищно-коммунальных услуг.

Губернатор Дмитрий Азаров вызвал на прямой и, ожидаемо, непростой разговор с земляками все ответственные стороны - глав муниципалитетов, руководство министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, Фонда капремонта, ГЖИ, управляющих компаний. Свои вопросы уже готовят представители советов МКД, председатели ТСЖ, старшие по домам.

Напомним, после личной встречи губернатора с земляками в феврале 2021 г. в Самарской области был создан региональный Центр "Мой Дом" для поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Одним из главных направлений его работы стало консультирование и обучение актива домов экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений, формированию правильных договорных отношений с УК и другими поставщиками услуг, подрядчиками и прочие вопросы. По итогам встречи были решены многие застарелые вопросы МКД.

Прямая трансляция организована в группе "Самарская область" сети "ВКонтакте", пабликах городов и районов, онлайн-ресурсах медиахолдинга "СОВА".

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