Дмитрий Азаров пригласил 15 февраля участвовать в рабочей встрече по вопросам ЖКХ всех жителей Самарской области

Во вторник, 15 февраля, в 18:00 часов начнется прямая трансляция в сети Интернет рабочей встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с активом МКД и представителями УК губернии.
Это далеко не первая встреча с главой региона для подробного разбора проблемных вопросов жителей губернии - собственников жилья в многоквартирных домах, но впервые участие в ней смогут принять все желающие и удаленно. С учетом эпидемиологической ситуации диалог пройдет в режиме ВКС с точками подключения во всех муниципалитетах Самарской области.
Задать свои вопросы смогут и пользователи социальных сетей, которые будут смотреть диалог в сети Интернет. Губернатор и ответственные от профильных структур и ведомств постараются оперативно отвечать и на вопросы, поступающие по телефонам.
"Прямая линия" для вопросов от представителей МКД:
8-987-155-52-63
8-937-170-97-18
Сегодня ожидается детальное обсуждение проблематики, накопленной в сфере предоставления гражданам жилищно-коммунальных услуг.
Губернатор Дмитрий Азаров вызвал на прямой и, ожидаемо, непростой разговор с земляками все ответственные стороны - глав муниципалитетов, руководство министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, Фонда капремонта, ГЖИ, управляющих компаний. Свои вопросы уже готовят представители советов МКД, председатели ТСЖ, старшие по домам.
Напомним, после личной встречи губернатора с земляками в феврале 2021 г. в Самарской области был создан региональный Центр "Мой Дом" для поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Одним из главных направлений его работы стало консультирование и обучение актива домов экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений, формированию правильных договорных отношений с УК и другими поставщиками услуг, подрядчиками и прочие вопросы. По итогам встречи были решены многие застарелые вопросы МКД.
Прямая трансляция организована в группе "Самарская область" сети "ВКонтакте", пабликах городов и районов, онлайн-ресурсах медиахолдинга "СОВА".
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно