Распределение свободных мест в детские сады Самары состоится 18 февраля

В пятницу, 18 февраля, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2021-2022 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендовано проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг или в разделе "Поиск заявлений".

Список муниципальных дошкольных образовательных учреждений Самары можно скачать по ссылке.

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ. Для изменения списка предпочитаемых дошкольных учреждений в заявлении родителям необходимо обратиться в МФЦ.

О предоставлении места для ребенка в МДОУ родителям сообщат специалисты МДОУ в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Также электронное заявление перейдет из статуса "Очередник" в статус "Направлен". Самостоятельно с результатами распределения мест родители могут ознакомиться, обратившись на сайт или раздел "Поиск заявлений" и заполнив поле индивидуальным номером обращения.