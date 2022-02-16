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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Прицельная" рассылка и искусственный интеллект в советниках — Tele2 подвела итоги работы в корпоративном сегменте за 2021 год

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подводит итоги работы в корпоративном сегменте за 2021 год. Клиенты стали больше доверять искусственному интеллекту, аналитике Big Data и отдают предпочтение комплексным решениям. Традиционно высоким остался спрос на M2M для автономного сбора данных и облачные решения для бизнеса. Абонентская база бизнес-клиентов по итогам года выросла в Самарской области на 10% год к году.

Фото: предоставлено Tele2

В прошедшем году бизнес продолжил поиск новых форматов взаимодействия с клиентами. Если 2020 стал периодом активных действий, то в 2021 большое внимание уделялось оценке эффективности принятых решений, глубокой аналитике и построению новых парадигм развития. Весной и летом потребление data-трафика бизнес-клиентами выросло в среднем на 15%, параллельно многие компании продолжили оптимизировать затраты на связь. На 20% увеличилось количество подключений к корпоративному тарифному плану "Моя команда". Он позволяет сэкономить на связи до 20% бюджета благодаря фиксированному объему минут и интернет-трафика, который распределяется между сотрудниками в зависимости от их потребностей.

Наиболее востребованными услугами у бизнес-абонентов стали корпоративная АТС и SMS-таргет. Спрос на АТС в прошедшем году вырос в регионе на 10%. Сервис позволяет в течение суток организовать многоканальную телефонную сеть без затрат на оборудование и технических специалистов, записывать входящие и исходящие звонки для оценки качества работы сотрудников. В декабре функционал корпоративной АТС усилил дополнительный пакет опции "Tele2. Бизнес CRM" с полноценной CRM-системой в режиме "одного окна" и модулем бизнес-аналитики с коллтрекингом и фильтрацией по различным показателям.

Количество клиентов услуги SMS-таргет в прошедшем году увеличилось на 12%. Сервис интегрирован с технологией Big Data, учитывает геолокацию, что позволяет найти подходящих адресатов по нескольким десяткам параметров. Искусственный интеллект на основе look-a-like подбирает аудиторию похожую по интересам и уровню потребностей на уже собранную клиентскую базу, что способствует повышению продаж в среднем на 15%. Высокую эффективность SMS-таргет показал в поиске линейных сотрудников для металлургической отрасли, производства автокомпонентов.

База клиентов Tele2 в M2M-сегменте выросла за год на 42%, благодаря современной М2М платформе, которая позволяет управлять удаленными устройствами и аккумулировать данные по 20 параметрам без участия человека в режиме реального времени. При большом количестве М2М SIM карт у заказчика, применение платформы дает высокую скорость сбора информации и возможность отслеживать местоположение устройств, а также дистанционно вносить изменения в настройки.

Tele2 демонстрирует положительную динамику по корпоративным продажам в Самарской области. Количество клиентов увеличилось за год на 10%, треть из них — средний бизнес. Выручка оператора в 2021 году превысила плановые показатели на 35%.

В этом году сегмент корпоративной коммерции продолжит поиск новых путей контакта с клиентами. По данным ВЦИОМ, в 2021 году более 63% россиян испытывают раздражение от спам-звонков и сообщений, поэтому предприниматели сосредоточатся более узкой сегментации аудитории, которая с большей вероятностью принесет прибыль.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Сейчас пользователи становятся более самостоятельными, задача телеком-компаний максимально упростить им настройку сервисов и при этом дать больше возможностей за счет интеграции лучших разработок. Корпоративные клиенты стали больше доверять искусственному интеллекту, этот тренд останется с нами на ближайшие несколько лет. Сегодня с помощью алгоритмов можно решать массу трудоемких задач: анализ целевой аудитории, прогнозирование ее поведения и дальнейших запросов. Tele2 продолжает развивать пул корпоративных продуктов и сервисов, чтобы компании-партнеры тратили меньше ресурсов на привлечение и удержание клиентов".

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