16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Cамарской области через Монетную площадку Банка России за год прошло более чем 97 тонн монет В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день Premium banking от Росбанка: больше чем комплекс услуг Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей

Банки Финансы

ВТБ выступает за удаленную сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ считает необходимым обеспечить возможность сдачи биометрии для физлиц удаленно — без визитов в отделения банков. При условии соблюдения всех норм безопасности, подобный механизм позволит клиентам самостоятельно разместить свою биометрию в ЕБС для получения ипотеки онлайн и открытия эскроу-счета. Это сделает процесс полностью дистанционным, значительно упростив и расширив возможности жилищного кредитования в России.

ВТБ последовательно выступает за развитие онлайн-ипотеки в России. Сегодня получение жилищного кредита по-прежнему сопряжено с использованием бумажных документов и необходимостью личного посещения офиса со стороны заемщика. При этом онлайн-заявки и электронная регистрация сделок уже стали привычной практикой для рынка. Только в ВТБ в прошлом году их доля превысила 60%. Однако полное оформление ипотеки онлайн на данный момент невозможно из-за особенностей законодательства — банку в любом случае необходимо идентифицировать своего клиента лично.

"Сейчас сдача биометрических данных невозможна без личного присутствия человека в офисе. Мы считаем, что клиентам нужно предоставить возможность проходить эту процедуру полностью удаленно и использовать такую биометрию для проведения ипотечной сделки и открытия счета эскроу. Расширение такого рода условий и возможностей удаленной банковской идентификации, в первую очередь — через ЕБС, позволит сделать получение ипотеки полностью дистанционным, без визитов в отделения, без посещения клиентов курьерами банка или застройщика. Особенно важно это для увеличения объема межрегиональных сделок, когда подразделение банка эскроу-агента отсутствует в регионе проживания заемщика", — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Важным условием для популяризации и роста спроса на дистанционные услуги в данном случае является разработка ПО, которое позволит клиенту легко и просто размещать свои биометрические данные в ЕБС, но при этом обеспечит их полную безопасность.

По словам топ-менеджера, вопрос дистанционной сдачи биометрии особенно актуален в связи с продолжающейся пандемией. Банки готовы внедрять новые технологии и повышать доверие к онлайн-сервисам, но для этого нужно законодательно расширить состав операций, которые могут совершаться с использованием биометрических образцов, самостоятельно размещенных в системе россиянами. Это даст им возможность пользоваться большим спектром финансовых услуг, в том числе — ипотекой. При последовательном снятии существующих сейчас ограничений для цифровой сделки к 2025 году ВТБ потенциально готов выдавать онлайн каждую вторую ипотеку.

"Мы уверены, что получение ипотеки и покупка квартиры могут стать столь же простыми, как оформление кредитной карты. Временные послабления со стороны ЦБ весной 2020 г. показали, что на практике этот процесс работает без сбоев и потенциально может значительно упростить получение банковских услуг для миллионов наших сограждан. Возможность удаленной сдачи биометрии станет решающим ключом на пути к абсолютной цифровизации рынка недвижимости и откроет перспективы для решения всех остальных финансовых вопросов потребителей. При условии обеспечения безопасности данных клиентов это будет прорыв для всего розничного рынка России", — добавил Анатолий Печатников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6