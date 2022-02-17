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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 стала лучшим работодателем среди мобильных операторов по версии hh.ru

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 по итогам 2021 года вошла в топ-10 крупнейших компаний и заняла первое место среди мобильных операторов в "Рейтинге работодателей России" от hh.ru. Высокие позиции в престижном рейтинге вновь подтвердили репутацию Tele2 как сильного и привлекательного работодателя, который играет важную роль в формировании современного устойчивого рынка труда.

Фото: предоставлено Tele2

Став лучшим работодателем среди мобильных операторов, Tele2 также оказалась на втором месте в телеком-сфере — первую позицию заняла компания "Ростелеком". Авторитетный рейтинг составлен на основе оценки компаний-участников по трем показателям.

Первый — это оценка эффективности HR-процессов работодателя. С помощью анкеты организаторы рейтинга изучали все аспекты работы с персоналом — например, систему оценки эффективности HR-функции, планирование и подбор кадров, материальную и нематериальную мотивацию, обучение и развитие, оценку эффективности персонала, внутренние коммуникации, условия работы.

Второй показатель, который учитывался в рейтинге — мнение самих сотрудников, их внутренняя оценка и желание рекомендовать компанию в качестве места работы своим друзьям или знакомым. Это близкий Tele2 стратегический показатель, который характеризует уровень мотивации сотрудников и отвечает за организационное здоровье компании. По итогам независимого исследования международной компании Kincentric за 2021 год, готовность рекомендовать Tele2 в качестве работодателя составила 90%. Результат на 8 п. п. опережает бенчмарк лучших компаний европейского телекома и на 3 п. п. — лучших работодателей мира.

Третий показатель, который учитывался при определении финалистов рейтинга, — мнение соискателей. Составители рейтинга просили зарегистрированных пользователей ресурса hh.ru выбрать компании, в которых они хотели бы работать.

В 2021 году Tele2 продолжила системную работу над развитием системы well-being — всесторонней заботы о сотрудниках, которая ориентирована на профессиональное развитие, физическое здоровье, эмоциональное равновесие и социальное благополучие. Компания запустила единое онлайн-пространство Tele2Care, где собран перечень всех льгот и бонусов, доступных в компании. В 2022 году в рамках продолжения проекта в Tele2 начала работать служба поддержки сотрудников. Теперь любой сотрудник компании может позвонить на горячую линию либо зайти на сайт или в мобильное приложение и получить помощь в решении личного вопроса со стороны дипломированных психологов, финансистов и юристов.

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:

"Участвуя в рейтинге HeadHunter, мы видим, как меняется рынок труда, подходы к управлению персоналом. Но тот факт, что из года в год Tele2 удерживает лидерство, оставаясь в числе лучших работодателей, подтверждает, что наша HR-стратегия дает свои результаты. Выстроенная система заботы о сотрудниках поддержала нашу производительность труда в сложный пандемийный период — за последние два года она выросла на 26%. Индекс вовлеченности по итогам 2021 года составил 87%, и по этому показателю Tele2 опередила наиболее успешные компании телеком-индустрии в Европе и даже лучших работодателей мира. Это означает, что мы движемся в верном направлении и продолжим заботиться о наших сотрудниках".

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