Прокуратура и СУ СК начали проверку из-за смерти двух человек на пожаре в Самарской области

Кинельская межрайонная прокуратура организовала проверка по факту гибели двух человек на пожаре в пос. Культура, сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, пожар произошел в ночь с 19 она 20 февраля в частном доме на ул. Дачной. В результате погибли хозяева дома — супруги 69 лет.

Работу правоохранителей на месте происшествия координировал Кинельской межрайонный прокурор Юрий Сергеев.

Кроме того, сотрудники регионального СУ СК РФ доследственную проверку по факту обнаружения тел погибших. Следователи устанавливают причины произошедшего.