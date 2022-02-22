ХК "Лада" обыграл "Ростов"

Стартовый матч серии 1/8 финала против "Ростова" тольяттинцы начали активно, и на 8-й минуте Станислав Альшевский открыл счет.
На 11-й минуте он же оформил дубль, завершив быструю атаку волжан (после передачи брата Ярослава).
На 14-й минуте Артем Пеньковский сократил счет, добив шайбу после своего же броска — 2:1.
Во втором периоде Владислав Туник в большинстве сравнял счет, но через несколько минут Андрей Белозеров с пятака добил шайбу, отбитую Данилом Кудашевым в ворота — 3:2.
Под занавес периода Евгений Грошев застиг врасплох голкипера ростовчан (4:2). После этого место в воротах южан занял Никита Масленников. Ростовчане же, до второго перерыва во второй раз реализовали большинство (Павел Щербаков)– 4:3.
В третьем периоде счет не изменился, несмотря на замену гостями голкипера на полевого игрока в концовке.
"Лада" повела в серии 1:0.
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