"Ладья" победила "Авто" - 3:1

В понедельник, 21 февраля, ХК "Ладья" переиграл на домашнем льду екатеринбургский ХК "Авто".
К середине первого периода Игорь Хлопоткин забросил в ворота "Авто" две шайбы.
В концовке второй трети Илья Чабан довел счет до 3:0.
На последней минуте матча гости стараниями Данила Мыльникова отыграли одну шайбу — 3:1 победа "Ладьи".
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