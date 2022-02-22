"Ладья" победила "Авто" - 3:1

В понедельник, 21 февраля, ХК "Ладья" переиграл на домашнем льду екатеринбургский ХК "Авто".

К середине первого периода Игорь Хлопоткин забросил в ворота "Авто" две шайбы.

В концовке второй трети Илья Чабан довел счет до 3:0.

На последней минуте матча гости стараниями Данила Мыльникова отыграли одну шайбу — 3:1 победа "Ладьи".