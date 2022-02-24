Скорость и комфорт: самарское судопроизводство проходит важный этап обновления

Федеральные суды Самарской губернии (к ним относятся суды общей юрисдикции городов и районов области) проходят этап обновления, цель которого - обеспечить условия для максимально быстрого и удобного доступа граждан к судебной защите своих прав.

В регионе реализуется программа Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации "Комплексный капитальный ремонт зданий федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов на 2019-2023 годы". В рамках этой программы проводятся работы по комплексному капитальному ремонту здания Октябрьского районного суда г. Самары.

С 2020 года в здании суда была выполнена перепланировка помещений, ремонт помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя, частично выполнены ремонтно-отделочные работы 1-3 этажей, электромонтажные работы, ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации.

В 2021 году завершились ремонтно-отделочные работы, ремонт систем вентиляции и кондиционирования, выполнен ремонт входной группы, кровли и фасада. Началась замена систем видеонаблюдения - в этом году ее планируется завершить, а также обновить охранно-пожарную сигнализацию и систему пожаротушения. Вокруг здания уже стартовало благоустройство территории.

После перепланировки существенно увеличилась площадь внутренних помещений суда, теперь у каждого судьи есть свой зал для судебных заседаний. Увеличилась площадь архивных помещений с 286,46 кв. м до 392,1 кв. м. Соответственно, в кабинетах сотрудников суда стало больше места.

Заместитель председателя Октябрьского районного суда Самары Александр Саломатин рассказал, что после ремонта созданы более комфортные условия и для участников процесса, они могут удобно разместиться в просторном холле. Проще стало выполнять и противоэпидемиологические требования - в больших залах легче соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, по инициативе Управления Судебного департамента в Самарской области идет активная цифровизация судопроизводства.

Существующая в Российской Федерации система ГАС "Правосудие" предполагает электронное использование всех судебных документов - от запросов по делам и исковых заявлений до исполнения решений.

Одним из важных достижений Управления является возможность по формированию и направлению почтовых отправлений в форме электронного заказного письма и файлов, содержащих метаинформацию о почтовом отправлении. А также получение в электронной форме уведомлений о приеме и вручении заказных почтовых отправлений, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для этого сотрудники самарского филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента обновили специализированное программное обеспечение ПИ "Судебное делопроизводство" Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие". Это позволит формировать и отправлять электронные заказные письма посредством внешнего модуля, внедренного в эту программу, без дублирования информации в личном кабинете АО "Почта России". Важно подчеркнуть, что суды Самарской области в числе первых в России приступили к использованию данной функции.

Совместно с Самарским областным судом, Советом судей Самарской области и филиалом ФГБУ Информационно-аналитического центра поддержки ГАС "Правосудие внедрен и эксплуатируется модуль СПО ПТК ВИВ ГАС "Правосудие". Это в значительной мере облегчает работу судей и оптимизирует работу сотрудников аппаратов судов, сокращает сроки исполнения государственными органами запросов судей и направление исполнительных документов, предъявляемыми судебному приставу-исполнителю в ФССП, а также обмен документами в форме электронного документа с ФНС России, ГИС ГМП, Росреестром, Роскомнадзором, Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральной нотариальной палатой.

Через портал "Госуслуги" любой судебный документ станет доступен участнику процесса в виде электронной версии. После рассмотрения дела, помимо выгрузки решения суда, возможно получение исполнительного листа, который также в электронном виде будет отправлен приставам для дальнейшего исполнительного производства.

Внедрение данной системы приводит к разгрузке сотрудников аппарата суда и позволяет упростить доступ к правосудию любому гражданину.

Управлением Судебного департамента в Самарской области подписано трехстороннее Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области и Самарским областным судом, которое позволяет гражданам и организациям обращаться в суды региона с заявлениями (исками, ходатайствами и иными обращениями) через многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг.

В офисах Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Самары, Тольятти и Отрадного организованы автоматизированные рабочие места, оснащенные печатающими и сканирующими устройствами с доступом к порталу, ГАС "Правосудие" через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

Следует отметить, что судами используется возможность извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания путем направления им извещений или вызовов посредством sms-сообщений.

В судах Самарской области активно применяется и система видеоконференцсвязи, что существенно облегчает рассмотрение гражданских и уголовных дел, так как минимизируется перемещение самого человека (а процесс может проходить и в другом регионе) и связанных с этим временных и финансовых затрат. Особенно это заметно, когда в делах участвует большое количество людей - иногда количество участников процесса может достигать нескольких десятков человек.

Жители области уже оценили новшества - за последнее время количество обращений в суды выросло в несколько раз. Сейчас такой системой могут похвастаться не все регионы, и Самарская область здесь находится на передовых позициях.

"Все, что делается Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, Управлением Судебного департамента в Самарской области, направлено на обеспечение комфортных условий для граждан при реализации своего права на судебную защиту, которая начинается с элементарного - удобства", - подчеркнула председатель Октябрьского районного суда г. Самары Елена Родивилова.