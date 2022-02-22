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Пожары Происшествия

За пожар в ТЦ "Скала" будут судить рабочего, размораживавшего ливневку

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о возгорании фасада торгово-офисного комплекса "Скала".

Фото: Олег Новиков

Уголовное дело возбуждено по ст. 168 УК РФ ("Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем").

По версии следствия, 12 марта 2021 г. торгово-офисном комплексе "Скала" на Московском шоссе, 4, стр. 15 рабочий занимался разморозкой ливневой металлической трубы. Он использовал газовую горелку вблизи строительных конструкций здания, выполненных из горючих материалов. В результате загорелись элементы фасада, огонь быстро распространился, из-за этого строительные конструкции обрушились на припаркованные рядом автомобили.

Пожар уничтожил Nissan Juke, BMW 523 и повредил фасад торгово-офисного комплекса "Скала". Также был поврежден автомобиль Skoda Rapid. Общая сумма ущерба превысила 4 млн руб., сейчас он не погашен.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому грозит до года лишения свободы.

Напомним, ранее межведомственная комиссия, изучавшая обстоятельства пожара, пришла к выводу, что в облицовке выгоревшей части фасада допущены нарушения, том числе применены материалы с повышенными показателями пожарной опасности. Эксперты посчитали, что имела место подмена материалов при монтаже фасада.

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