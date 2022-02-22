За пожар в ТЦ "Скала" будут судить рабочего, размораживавшего ливневку

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о возгорании фасада торгово-офисного комплекса "Скала".
Уголовное дело возбуждено по ст. 168 УК РФ ("Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем").
По версии следствия, 12 марта 2021 г. торгово-офисном комплексе "Скала" на Московском шоссе, 4, стр. 15 рабочий занимался разморозкой ливневой металлической трубы. Он использовал газовую горелку вблизи строительных конструкций здания, выполненных из горючих материалов. В результате загорелись элементы фасада, огонь быстро распространился, из-за этого строительные конструкции обрушились на припаркованные рядом автомобили.
Пожар уничтожил Nissan Juke, BMW 523 и повредил фасад торгово-офисного комплекса "Скала". Также был поврежден автомобиль Skoda Rapid. Общая сумма ущерба превысила 4 млн руб., сейчас он не погашен.
Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому грозит до года лишения свободы.
Напомним, ранее межведомственная комиссия, изучавшая обстоятельства пожара, пришла к выводу, что в облицовке выгоревшей части фасада допущены нарушения, том числе применены материалы с повышенными показателями пожарной опасности. Эксперты посчитали, что имела место подмена материалов при монтаже фасада.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?