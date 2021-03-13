Межведомственная комиссия по факту пожара в ТЦ "Скала" озвучила первые результаты работы

По факту пожара в торгово-офисном центре "Скала" сформирована межведомственная комиссия, в которую вошли МЧС, ГИСН с привлечением экспертов.

Они изучают возможные причины возгорания. Также специалисты выясняют, использовались ли где-то еще фасадные системы, аналогичные тем, которые воспламенились накануне.

Напомним, пожар в ТОЦ "Скала"начался около 11:45 12 марта. Горел фасад с первого по восьмой этаж, а также очагами офисная мебель, на которую перекинулось пламя. Обошлось без погибших и пострадавших.

О первых результатах работы сообщил руководитель Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимир Захарин.

"Комиссию создали по поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. И спустя сутки можно озвучить первые выводы. Торгово-офисный центр "Скала" введен в эксплуатацию в 2005 году. Реконструкция и капитальный ремонт не проводились. Сразу после ликвидации пожара специалисты, осматривая место ЧП, установили, что в облицовке выгоревшей части фасада допущены нарушения технологии монтажа фасадной системы, кроме того, применены материалы с повышенными показателями пожарной опасности. Указанные обстоятельства свидетельствуют, что "причина" заключается не в технологии как таковой, а в том, как именно эта технология была применена. В данном случае имела место подмена материалов при монтаже фасадной системы объекта", — рассказал Захарин.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко: "В ТОЦ "Скала" происходило горение элементов фасада. Предварительной причиной возникновения пожара стали неосторожные действия с источником повышенной опасности".

Также Владимир Захарин ответил на вопрос о том, какие строительные технологии применяются в настоящее время: "Фасадные материалы, аналогичные тем, что были в ТОЦ "Скала", не используются при строительстве торговых центров, ни, тем более, что особенно важно, при строительстве социальных объектов, в том числе тех, которые возводятся в рамках национальных проектов. Утепление и отделка фасадов социальных объектов, а именно детских садов, школ, больниц выбирается исходя из сезонности производства работ. Вентилируемая система фасада, как правило, выбирается и выполняется при минусовых температурах, что позволяет сократить сроки монтажа".

Как сообщил Захарин, на фасадную систему в каждом случае предоставляется технической свидетельство, подтверждающее класс пожарной опасности фасадной системы и пригодность применения в строительстве новой продукции указанного материала, в соответствии с требованиями ст. 13 ч.15 Федерального закона № 123-ФЗ и ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть". Также предоставляются протоколы испытаний, сертификаты соответствия техническим регламентам.

Всегда для таких объектов применяется негорючий материал, и хотя есть разные варианты фасадной отделки, но все они соответствуют нормам и безопасны.

"Даже нерадивому подрядчику невозможно заменить материалы при облицовке соцобьектов. Кроме того, проводится многоступенчатый контроль, как проектной документации, так и производства работ и используемых материалов в процессе строительства и реконструкции", - заявил руководитель госинспекции строительного надзора.

Полностью расследование причин пожара комиссии еще предстоит завершить.