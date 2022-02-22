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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

23 февраля "Пятёрочка" раздаст комплименты мужчинам

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День защитника Отечества при заказе продуктов в "Пятёрочка Доставка" в Казани, Самаре, Ижевске, Набережных Челнах, Тольятти и Ульяновске можно получить вместе со своим заказом набор различных продуктов в качестве комплимента.

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

Комплимент в виде приятных и вкусных подарков от "Пятёрочки на 23 февраля" можно получить, сделав заказ в сервисе "Пятёрочка Доставка" на любую сумму. Он будет доставлен в отдельном крафтовом пакете вместе с товарами. А если оформить заказ своим близким, то помимо продуктов они получат ещё и приятный сюрприз от торговой сети.

Приложение "Пятёрочка Доставка" доступно для скачивания в App Store или Google Play. Сделать заказ можно в любой день с 9:00 до 21:00. Товары доставят курьеры до двери и бесконтактно передадут получателям. На товары в приложении также действуют акции и скидки, как и в магазинах сети. Стоимость услуги доставки — 99 рублей.

Гид потребителя

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ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

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отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

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