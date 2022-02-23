Хоккейная "Лада" победила "Ростов" во втором матче - 4:1

Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Петрова в Тольятти 22 февраля ХК "Ростов" уступил "Ладе" со счетом 1:4, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Перед вторым матчем серии главные тренеры команд ограничились минимальными изменениями в составе.

После безголевого первого периода основные события развернулись во втором. В течение пяти с небольшим минут Андрей Белозеров, Юрий Козловский и Владислав Червоненко забросили три шайбы в ворота Данила Кудашева. После этого наставник гостей взял тайм-аут и, как и в первой игре, заменил Кудашева на Никиту Масленникова. Вскоре Евгений Шевчук отыграл одну шайбу (3:1).

В начале третьего периода Донат Стальнов завершил свой проход точным броском в дальнюю девятку — 4:1. Этот счет не изменился в оставшееся время. "Лада" ведет в серии со счетом 2:0.