В Самаре у ТЦ "Скала" тушат пожар повышенной сложности

В среду, 23 февраля, в 11:39 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Самаре на Московском шоссе, 4, строение, 4, передали в ГУ МЧС России по Самарской области.
Прибывшие на вызов пожарные установили, что там горит кровля одноэтажного здания. Сейчас тушение продолжается. Огнеборцы работают по повышенному рангу вызова: "Пожар номер 2".
Как уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составляет 30 кв. метров.
Пострадавших нет, по эвакуированным информация уточняется.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?