В Самаре у ТЦ "Скала" тушат пожар повышенной сложности

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В среду, 23 февраля, в 11:39 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Самаре на Московском шоссе, 4, строение, 4, передали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области