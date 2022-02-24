В Самаре откроется персональная выставка Станислава Щеглова

В пятницу, 25 февраля, в Выставочном зале СРО ВТОО "Союза Художников России" (Ул. Молодогвардейская, 209) в 18:00 откроется персональная выставка Станислава Щеглова (12+).

Станислав Щеглов родился в Куйбышеве в 1936 году. Он окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого (1952-1957), живописно-педагогическое отделение. Художник-график. Отдает предпочтение офорту. Работает также как живописец и монументалист в области храмового искусства. Член Союза художников России с 1974 года. С 1960 года участник областных выставок.

Экспонент региональных ("Большая Волга" 1964, 1967, 1969, 1974, 1979, 1985, 1991, 1998, 2000, 2003, 2008); ("Единение", Нижний Новгород 2007); республиканских (Москва 1966, Горький 1968, Волгоград 1980, Рязань 1983, Ленинград 1984, Москва 1985), Всесоюзных и Всероссийских (Москва 1979, 1981, 1983, 1986, 2004, Красноярск, 1983); международных (Москва, 2005, Художественная выставка в рамках Международного фестиваля национальных культур финно-угорских народов "Шумбрат, Финно-Угрия!", Саранск, 2007 год) выставок.

Персональные выставки: Самара 1977, 1986, 2003, 2006, 2007, Познань (Польша) 1990, Ереван (Армения) 2005, Баку (Азербайджан) 2006.

С 1975 по 1977 год — главный художник мастерских Художественного фонда, с 1977 по 1983 год — директор Куйбышевского творческо-производственного комбината. С 1976 года член правления Куйбышевской (Самарской) организации Союз художников России.

С 1985 по 1991 год возглавлял Самарскую организацию Союза художников России.

Выставка продлится до 18 марта.