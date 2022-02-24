В Самаре откроется персональная выставка Станислава Щеглова

В пятницу, 25 февраля, в Выставочном зале СРО ВТОО "Союза Художников России" (Ул. Молодогвардейская, 209) в 18:00 откроется персональная выставка Станислава Щеглова (12+).
Станислав Щеглов родился в Куйбышеве в 1936 году. Он окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого (1952-1957), живописно-педагогическое отделение. Художник-график. Отдает предпочтение офорту. Работает также как живописец и монументалист в области храмового искусства. Член Союза художников России с 1974 года. С 1960 года участник областных выставок.
Экспонент региональных ("Большая Волга" 1964, 1967, 1969, 1974, 1979, 1985, 1991, 1998, 2000, 2003, 2008); ("Единение", Нижний Новгород 2007); республиканских (Москва 1966, Горький 1968, Волгоград 1980, Рязань 1983, Ленинград 1984, Москва 1985), Всесоюзных и Всероссийских (Москва 1979, 1981, 1983, 1986, 2004, Красноярск, 1983); международных (Москва, 2005, Художественная выставка в рамках Международного фестиваля национальных культур финно-угорских народов "Шумбрат, Финно-Угрия!", Саранск, 2007 год) выставок.
Персональные выставки: Самара 1977, 1986, 2003, 2006, 2007, Познань (Польша) 1990, Ереван (Армения) 2005, Баку (Азербайджан) 2006.
С 1975 по 1977 год — главный художник мастерских Художественного фонда, с 1977 по 1983 год — директор Куйбышевского творческо-производственного комбината. С 1976 года член правления Куйбышевской (Самарской) организации Союз художников России.
С 1985 по 1991 год возглавлял Самарскую организацию Союза художников России.
Выставка продлится до 18 марта.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.