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Музеи и выставки Культура

В музее Эльдара Рязанова пройдет лекция о торговой Самаре

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 февраля, в 17:30, в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Самара Торговая" (16+).

В современной Самаре огромное количество торговых центров, магазинов, рынков. Многие из них существуют не один десяток лет, а некоторые появились еще до революции. Достаточно большой процент населения был занят в торговой сфере. Но какую пользу должны были приносить площади города? Как жители влияли на создание базаров?

На лекции научный сотрудник музея Татьяна Косицина расскажет о торговых рядах Троицкого базара, газетной рекламе, разнице между ярмарками и базарами. Также слушатели узнают, что можно было купить за один рубль и какой товар находился под запретом на ярмарках.

Цена — 150 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

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