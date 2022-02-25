Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона по ситуации на Украине. Поезд с 266 пассажирами — вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР 25 февраля около 01.30 (мск) прибыл на станцию Тольятти. Под особым вниманием 137 детей, из них шесть малышей до года.
"Самарская область сегодня принимает первых беженцев с Донбасса. К их размещению все готово, в том числе благодаря нашим жителям, которые откликнулись на призыв о помощи, не оставив соотечественников один на один с бедой. Я хочу еще раз сказать всем моим землякам большое спасибо за эту поддержку. Наш регион станет временным домом для мам с детьми, для пожилых людей, вынужденно покинувших свой родной дом", - сказал он.
Глава региона отметил, что самарцам хорошо известны моральные заповеди: своих не бросаем; выручай тех, кому плохо; береги свою историю и духовные ценности. Именно эти скрепы связывают наш народ.
"Решение нашего Президента Владимира Владимировича Путина о начале спецоперации российских военных, безусловно, — вынужденная мера, - говорит Дмитрий Азаров. - Мы пошли защищать мир и людей от антироссийского и антинародного проекта, в который, руками современных украинских политиков и их советчиков, превратилась когда-то братская нам Украина. Непростые времена требуют непростых шагов, но именно в такие моменты проявляется ответственность, сила, способность объединяться ради защиты своих семей, национальных интересов, будущего наших детей и нашей страны, ради правды и справедливости. Мы это умеем".
Губернатор выразил уверенность, что жители Самарской области поддерживают это решение.
"Предпринятые миротворческие действия отстояли права мирных граждан, которые, как все мы, хотят сегодня одного — сохранить свою жизнь, свои традиции, свой отчий дом, иметь свободу выбора и жить на родной земле", — обратился Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно