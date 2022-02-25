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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Мы пошли защищать мир и людей от антироссийского и антинародного проекта"

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона по ситуации на Украине. Поезд с 266 пассажирами — вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР 25 февраля около 01.30 (мск) прибыл на станцию Тольятти. Под особым вниманием 137 детей, из них шесть малышей до года.

Фото: samregion.ru

"Самарская область сегодня принимает первых беженцев с Донбасса. К их размещению все готово, в том числе благодаря нашим жителям, которые откликнулись на призыв о помощи, не оставив соотечественников один на один с бедой. Я хочу еще раз сказать всем моим землякам большое спасибо за эту поддержку. Наш регион станет временным домом для мам с детьми, для пожилых людей, вынужденно покинувших свой родной дом", - сказал он.

Глава региона отметил, что самарцам хорошо известны моральные заповеди: своих не бросаем; выручай тех, кому плохо; береги свою историю и духовные ценности. Именно эти скрепы связывают наш народ.

"Решение нашего Президента Владимира Владимировича Путина о начале спецоперации российских военных, безусловно, — вынужденная мера, - говорит Дмитрий Азаров. - Мы пошли защищать мир и людей от антироссийского и антинародного проекта, в который, руками современных украинских политиков и их советчиков, превратилась когда-то братская нам Украина. Непростые времена требуют непростых шагов, но именно в такие моменты проявляется ответственность, сила, способность объединяться ради защиты своих семей, национальных интересов, будущего наших детей и нашей страны, ради правды и справедливости. Мы это умеем".

Губернатор выразил уверенность, что жители Самарской области поддерживают это решение.

"Предпринятые миротворческие действия отстояли права мирных граждан, которые, как все мы, хотят сегодня одного — сохранить свою жизнь, свои традиции, свой отчий дом, иметь свободу выбора и жить на родной земле", — обратился Дмитрий Азаров.

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Последние комментарии

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Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

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Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.

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