Никаких "обязательных сборов помощи для беженцев" официально не объявляли

Самарцев призвали не доверять фейковой информации об обязательных сборах помощи для вынужденных переселенцев с Донбасса, которую размещают в родительских чатах. Об этом пишет телеграмм-канал "Самарская область" со ссылкой на "официальное и достоверное" заявление минобрнауки региона 25 февраля.
"Не успели первые вынужденные переселенцы сегодня ночью прибыть на Самарскую землю, как тут же нашлись желающие подогреть тему недостоверной информацией о якобы обязательных сборах помощи в родительских чатах.
Печально, что в нашем регионе есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, размещая в сети интернет фейковые, непроверенные данные и информацию. Самарский регион полностью готов к приему вынужденных переселенцев, в том числе организации питания и обучения детей. Большая просьба к жителям Самарской области доверять только проверенным источникам информации", — сообщает источник.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа