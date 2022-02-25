Никаких "обязательных сборов помощи для беженцев" официально не объявляли

Самарцев призвали не доверять фейковой информации об обязательных сборах помощи для вынужденных переселенцев с Донбасса, которую размещают в родительских чатах. Об этом пишет телеграмм-канал "Самарская область" со ссылкой на "официальное и достоверное" заявление минобрнауки региона 25 февраля.

"Не успели первые вынужденные переселенцы сегодня ночью прибыть на Самарскую землю, как тут же нашлись желающие подогреть тему недостоверной информацией о якобы обязательных сборах помощи в родительских чатах.

Печально, что в нашем регионе есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, размещая в сети интернет фейковые, непроверенные данные и информацию. Самарский регион полностью готов к приему вынужденных переселенцев, в том числе организации питания и обучения детей. Большая просьба к жителям Самарской области доверять только проверенным источникам информации", — сообщает источник.