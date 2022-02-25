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Общество

Никаких "обязательных сборов помощи для беженцев" официально не объявляли

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцев призвали не доверять фейковой информации об обязательных сборах помощи для вынужденных переселенцев с Донбасса, которую размещают в родительских чатах. Об этом пишет телеграмм-канал "Самарская область" со ссылкой на "официальное и достоверное" заявление минобрнауки региона 25 февраля.

"Не успели первые вынужденные переселенцы сегодня ночью прибыть на Самарскую землю, как тут же нашлись желающие подогреть тему недостоверной информацией о якобы обязательных сборах помощи в родительских чатах.

Печально, что в нашем регионе есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, размещая в сети интернет фейковые, непроверенные данные и информацию. Самарский регион полностью готов к приему вынужденных переселенцев, в том числе организации питания и обучения детей. Большая просьба к жителям Самарской области доверять только проверенным источникам информации", — сообщает источник.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

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